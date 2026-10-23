Un fallecido y decenas de lesionados tras accidente masivo en la Vía Blanca

Un accidente masivo de tránsito ocurrido este viernes en la zona de Carbonera, en la Vía Blanca —cercana a la autopista de Varadero—, dejó una persona fallecida en la escena y decenas de lesionados, según confirmó la directora provincial de Salud de Matanzas, Yamira López García. Los heridos fueron auxiliados inicialmente por vehículos que pasaban por el lugar y trasladados a centros médicos de la ciudad.

De acuerdo con López García, en un primer reporte sumaban 22 los heridos; la mayoría de las personas fue auxiliada y trasladada por vehículos que pasaban por el lugar hacia los centros médicos. Al Hospital Faustino Pérez trasladaron a dos pacientes en estado grave, que en estos momentos reciben atención. El resto de los pacientes recibe atención médica en el Hospital Militar Doctor Mario Muñoz Monroy y no tiene peligro para la vida.

Posteriormente, la propia directora provincial confirmó que un paciente falleció en la escena durante el accidente de tránsito ocurrido en la autopista de Varadero. Otras 29 personas resultaron lesionadas, cinco fueron clasificadas como código rojo —graves— y dos menores se atienden en el Pediátrico provincial por lesiones menores.

El doctor Humberto Domínguez Suárez, vicedirector asistencial del Hospital Militar Dr. Mario Muñoz Monroy, precisó que los primeros lesionados llegaron alrededor de las nueve de la mañana. Del total, 21 son adultos y uno es menor de edad, quien permanece en observación sin lesiones de importancia. Aunque ningún paciente se encontraba en estado grave en ese centro, seis requerirán traslado al Hospital Faustino Pérez para estudios y valoración especializada.

Entre los casos de mayor cuidado figuran cuatro traumas neuroquirúrgicos y dos cervicales. Una vez estabilizados, serán remitidos al Faustino Pérez, único centro con tomografía y neurocirugía. Otros dos pacientes, con lesiones en el rostro, también irán allí para ser evaluados por cirugía maxilofacial, especialidad con la que no cuenta el Mario Muñoz. Un paciente con trauma renal era operado en ese momento; cuando se recupere, será trasladado para valorar una posible lesión de la médula espinal. El resto presenta fracturas de extremidades y de clavícula, varios casos de muñeca fracturada y algún golpe en el tórax, todos fuera de peligro.

Desde el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez, la doctora Taymí Martínez Naranjo, directora de la institución, explicó que por un tema de cercanía los lesionados van primero al Hospital Militar Mario Muñoz a recibir una primera evaluación; como el Faustino es un centro de neurotrauma, los pacientes con traumas craneofaciales reciben una segunda evaluación allí.

“Hemos recibido hasta ahora seis pacientes, de ellos cuatro códigos verdes, o sea, que poseen lesiones que no comprometen su vida, y dos códigos rojos con traumas craneales policontusos que en estos momentos se encuentran hemodinámicamente estables y reciben atención de emergencia”, declaró.

El centro se encuentra preparado para el arribo de los más de 20 lesionados, cuyo traslado al Faustino depende de una primera observación en el Hospital Militar, por lo que la cifra de ingresos a su Unidad de Cuidados Intensivos de Emergencia puede ser menor.

Las autoridades sanitarias llamaron a los familiares y al pueblo matancero a estar tranquilos, pues los recursos necesarios para atender a los pacientes están garantizados por el hospital y por Salud Pública en la provincia.

(Con información del Periódico Girón)