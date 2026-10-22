Universidad de Sancti Spíritus celebra III graduación de posgrado

Más de 100 profesionales espirituanos recibieron los títulos que los acreditan como másteres y doctores en Ciencias en diferentes especialidades, un nuevo nivel científico que los compromete a continuar trabajando por la excelencia

Los graduados reafirmaron su compromiso de poner los conocimientos adquiridos al servicio de la sociedad espirituana. (Foto: Gabriela Estrella Cañizares/ Escambray)

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) celebró su tercera graduación de posgrado, donde 106 profesionales del territorio recibieron los títulos que los acreditan como másteres y doctores en Ciencias.

Este nuevo nivel científico los compromete a continuar transformando el conocimiento en herramientas para comprender el mundo, trabajar por la excelencia y el mejoramiento de la sociedad espirituana.

Apropósito de ello, la doctora en Ciencias Oliurca Padilla García, vicerrectora de Investigación y Posgrado de la UNISS, precisó: «Estos profesionales tienen el deber de contribuir al perfeccionamiento de los procesos educativos, al fortalecimiento de la gestión en el sector estatal y no estatal, al desarrollo de las ciencias sociales y humanísticas en el actual contexto cubano, así como al desarrollo local, sociocultural y deportivo del país».

La Universidad de Sancti Spíritus gestiona un total de 19 programas académicos de posgrado, los mismos que están articulados con las principales líneas investigativas de la casa de altos estudios; de ellos ocho ostentan la condición de excelencia y otros tres la de certificado, para un total de 11 con categoría superior de acreditación.

En esta graduación recibieron el título de doctores en Ciencias ocho profesionales, mientras 98 hicieron lo propio en el caso de las maestrías en las especialidades de Educación Infantil, Gestión del Desarrollo Local, Ciencias Pedagógicas, Identidad Cultural, Literatura y Arte, Dirección e Iniciativa Deportiva Escolar.

Cinco másteres en Ciencias fueron reconocidos con la condición de mejores graduados por sus excelentes resultados académicos, disciplina y dedicación al estudio.

«Este momento no supone solamente la culminación de un ciclo de estudios, pues es la confirmación de que el conocimiento que se pone al servicio de los demás se convierte en la herramienta más poderosa para transformar la realidad», concluyó Yeniffer de la Caridad Díaz Morales, recién egresada de la maestría en Gestión del Desarrollo Local, quien tuvo a su cargo las palabras de agradecimiento en esta graduación.