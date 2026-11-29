El claustro estará integrado por profesores de la Universidad de Sancti Spíritus, con la colaboración de otras instituciones universitarias

Foto: Gabriela Estrella Cañizares/ Escambray

La Universidad de Sancti Spíritus convoca a profesionales vinculados a la Educación Técnica y Profesional, técnicos y especialistas a solicitar ingreso al programa académico de Maestría en Procesos Formativos y Desarrollo Profesional, en su IV Edición, que comenzará en enero de 2027 y concluirá en enero de 2029, de acuerdo con la convocatoria a la que Escambray tuvo acceso.

Según informó la Dr. C. María de las Mercedes Calderón Mora, coordinadora del programa, la maestría se desarrollará de manera semipresencial con el apoyo de la plataforma Moodle del Ministerio de Educación Superior de Cuba, e incluirá dos días de presencialidad al mes en instalaciones de la universidad y unidades docentes adscritas.

El claustro estará integrado por profesores de la Universidad de Sancti Spíritus, con la colaboración de otras instituciones universitarias.

El programa está concebido para desarrollar profesionales en el ámbito de la educación, el perfil técnico y las organizaciones en general, con un currículo flexible y abierto que permita la dinamización de ingresos.

Los egresados podrán aplicar de forma creativa los conocimientos teóricos para solucionar problemas de su práctica, asesorar a otros profesionales y estudiantes, realizar investigaciones científicas y proyectar estrategias que garanticen el vínculo universidad-sociedad.

Entre las temáticas priorizadas figuran el diagnóstico integral en los procesos formativos, la orientación educativa y profesional, la formación vocacional, el proceso de enseñanza-aprendizaje formativo, la formación por proyectos, la tecnología educativa, la evaluación formativa y la gestión del desarrollo local.

Los aspirantes deben acreditar graduación universitaria, contar con autorización y aval de la dirección institucional de su centro de trabajo, demostrar vinculación directa o indirecta a procesos de formación profesional y experiencia mínima en investigación educativa.

Además, deben estar preparados para aplicar fundamentos de computación, un idioma extranjero —inglés, portugués, alemán o francés— y el adecuado dominio de la lengua materna, demostrado mediante curso propedéutico o certificado oficial, así como recibir dictamen aprobatorio del comité académico.

Las solicitudes se recibirán del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2026 y deben entregarse a la coordinadora del programa en el Centro de Estudio de Técnicas Avanzadas de Dirección (CETAD), o en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas y Económicas.

Los solicitantes, del sector estatal o no estatal, deberán someterse a una entrevista entre el 7 y el 11 de diciembre. En la semana siguiente se informará quiénes se aprueban para iniciar los cursos propedéuticos a partir del 4 de enero y, finalizados estos, se dará a conocer la posible matrícula oficial.

Todos los estudiantes se vincularán a proyectos de investigación o se mantendrán en los que participan en su lugar de procedencia.