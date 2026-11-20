El ejercicio forma parte del programa de preparación de los estudiantes para la defensa de la Patria

Como parte de su preparación militar los estudiantes universitarios realizaron el tiro con calibres de guerra.

En un contexto marcado por las amenazas del presidente norteamericano Donald Trump de forzar un cambio de gobierno en Cuba mediante la agresión armada si fuera preciso, se llevó a cabo en Sancti Spíritus el Bastión Estudiantil Universitario 2026.

La actividad se suma a los temas de preparación de los estudiantes, que reciben un programa de clases a cargo del Departamento Militar y, como parte del pueblo uniformado, se preparan en la concepción estratégica de Guerra de Todo el Pueblo.

En formación de grupos, los jóvenes transitaron por las diferentes áreas del campo de tiro de La Sierrita, en las afueras de la capital espirituana, donde adquieren conocimientos y habilidades cada año de sus carreras sobre la parte material del armamento, la observación del campo de combate, lanzamiento de granadas de mano, la preparación ingeniera, el teatro de operaciones militares, la instalación de minas antitanques y antipersonales, el empleo de los medios de protección contra armas de exterminio en masa, así como la preparación y realización del tiro con calibre de combate.

Los estudiantes se entrenan en la utilización de los medios de protección contra las armas de exterminio en masa.

Miembros del Batallón de Tropas Especiales de la Región Militar Sancti Spíritus escenificaron un ejercicio demostrativo donde los estudiantes, docentes y el Consejo de Defensa Provincial pudieron apreciar la alta preparación militar de este tipo de tropas y las habilidades para la realización del combate cuerpo a cuerpo.

El Bastión Estudiantil Universitario 2026 en esta provincia central de Cuba se caracterizó por la masividad y la decisión de la más joven generación de espirituanos de prepararse para defender a su Patria de quienes pretendan agredirla.