Venezuela está preparada para elecciones, asegura Delcy Rodríguez

Así lo aseguró la presidenta encargada en conferencia de prensa junto al secretario de Estado estadounidense, Chris Wright, luego de la firma de acuerdos con trasnacionales y empresas petroleras, gasíferas y electricidad en el Palacio de Miraflores

La presidenta encargada Delcy Rodríguez recibió al secretario de Energía de EE.UU. en Miraflores. (Foto: @mippci_ven/ X)

La presidenta encargada Delcy Rodríguez afirmó este miércoles que Venezuela está lista y preparada para cuando corresponda ir a un proceso electoral.

En conferencia de prensa junto al secretario de Estado estadounidense, Chris Wright, luego de la firma de acuerdos con trasnacionales y empresas petroleras, gasíferas y electricidad en el Palacio de Miraflores, la mandataria fue interrogada sobre la celebración de elecciones en 2027 en su país.

Rodríguez subrayó que la República Bolivariana dispone de una Constitución y de un sistema electoral y democrático, el cual está contemplado en la Carta Magna.

Aclaró que ella no fija fecha y sin descanso, desde el mes de enero, lo primero que hizo fue llamar a la convivencia democrática porque el camino que había tomado Venezuela “no era un tema de elecciones”.

La gobernante afirmó que el camino de la intolerancia se impuso en las relaciones entre venezolanos, donde el odio no permite ver al otro, y ejemplificó con que el extremismo nacional no ve beneficio en estos “tremendos acuerdos energéticos” alcanzados con Estados Unidos.

“He trabajado sin descanso para que Venezuela esté lista y preparada cuando corresponda ir a su proceso electoral, que lo habrá, no tengan duda de eso”, reafirmó.

Ratificó la celebración de comicios, pero mientras Venezuela esté preparada seguimos trabajando con las autoridades estadounidenses para que definitivamente se levante el sistema de sanciones y la economía venezolana y el desarrollo social puedan darse sin ninguna dificultad.

Sobre el empresario venezolano y líder de la empresa privada North Americam Blue Energy Partners (Nabep), Alejandro Batancourt, con la cual Estados Unidos firmó el acuerdo del 28 de agosto, Rodríguez declaró que hace años fue sobreseído en Venezuela.

Manifestó que tampoco tiene causa en la nación norteña y muchas veces “una persona es juzgada en los medios (de comunicación) antes que en los tribunales, por eso es “importante la información oportuna y veraz como dice nuestra Constitución” acotó.

Wright, interrogado sobre cuándo podrán llegar los beneficios de este acuerdo para su país manifestó que su gobierno se tomó muy en serio estas negociaciones, en la cual participaron la mayoría de los accionistas estadounidenses, quienes “ejercerán los debidos métodos de control”.

Comentó que en los últimos ocho meses dieron pasos agigantados en los que Venezuela “consolidó e hizo posible nuestra asociación y la firma de estos acuerdos en materia energética”.

Como parte de su agenda de trabajo, anunció que junto a Rodríguez visitarán en la jornada a quienes sufrieron las afectaciones de los sismos del 24 de junio.

El secretario de Energía se convirtió en febrero pasado en el segundo alto funcionario de la Casa Blanca en llegar a este país después de la agresión militar y secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera combatiente, diputada Cilia Flores, el pasado 3 de enero.