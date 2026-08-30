Acuerdo con EEUU conserva soberanía sobre recursos, asegura Delcy Rodríguez

La gobernante ofreció detalles del convenio anunciado a través de las redes sociales por el mandatario estadounidense, Donald Trump, y por el Gobierno bolivariano

Rodríguez subrayó que los venezolanos tienen derecho a saber cuánto se invierte, produce, recibe el Estado. (Foto: PL)

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que, con el acuerdo petrolero rubricado con Estados Unidos, Venezuela conserva la propiedad y soberanía sobre sus recursos.

En alocución transmitida por Venezolana de Televisión, la gobernante ofreció detalles del convenio anunciado a través de las redes sociales por el mandatario estadounidense, Donald Trump, y por el Gobierno bolivariano.

Entre los beneficios para su país con este pacto, Rodríguez mencionó el aporte por la nación norteña de capital, tecnología y capacidad operativa para apalancar la recuperación de una “industria estratégica” duramente golpeada por las sanciones.

Subrayó que los venezolanos tienen derecho a saber cuánto se invierte, produce, recibe el Estado; cuáles son las condiciones para los operadores y el objetivo de desarrollarlos “debe ser, afirmó, que esa riqueza vuelva a convertirse en producción, oportunidades, bienestar y futuro para el país”.

Sobre el llamado “acuerdo histórico» precisó que será por 25 años, con «beneficios que se pierden de vista» y tendrá “un gran impacto” en la vida de todos los venezolanos en el mediano y largo plazos.

Reiteró que Venezuela tiene las mayores reservar petroleras del mundo, pero tener recursos bajo tierra no es suficientes porque se necesitan inversiones, tecnología, infraestructura y capacidad productiva para convertir esas riquezas en bienestar para el pueblo.

La gobernante enfatizó que esas reservas deben convertirse en bienestar, prosperidad y felicidad para este país, así como recuperar la capacidad productiva para consolidarse en una potencia energética y productora.

Rodríguez declaró que el acuerdo parte de una premisa “muy sencilla” en que cada parte aporta lo que puede hacer mejor y la República Bolivariana aportará petróleo, industria y la experiencia adquirida por sus trabajadores durante más de 100 años.

Asimismo, puntualizó, recibirá producción, empleo, inversión en infraestructura, mayores ingresos para el Estado y encadenamientos productivos para la industria nacional.

Este acuerdo binacional con Estados Unidos, remarcó, contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios, que redundarán en ingresos calculados en 209 mil 335 millones de dólares con un valor de referencia de 65 dólares por barril, apuntó.

La dignataria subrayó que, en términos concretos, por cada barril producido y vendido, Venezuela recibirá cerca de 19 dólares, y vislumbra el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja del Orinoco con “regalías mínimas” del 16 por ciento y un impuesto sobre la renta del 34 por ciento.

Recalcó que, con ello, la nación sudamericana apalancará la recuperación y avanzará en las mejoras que todos los venezolanos «queremos, necesitamos y merecemos”.