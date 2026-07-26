Voces del pueblo: La historia se hace arte en Pinar del Río

La humildad y laboriosidad del pueblo pinareño se hicieron canto, danza y poesía en una noche donde la historia latió en cada creación

Fotos: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate

«Voces del pueblo» se alzó como bandera de rebeldía y memoria en la velada conmemorativa por el Aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en el centenario del nacimiento de Fidel Castro.

La humildad y laboriosidad del pueblo pinareño se hicieron canto, danza y poesía en una noche donde la historia latió en cada creación. Actores, músicos y bailarines de la provincia fusionaron sus talentos para rendir homenaje desde el arte.

El espectáculo abrió con «Voces del pueblo», una cuidada producción que contó con la participación de la Orquesta de Cámara Éxtasis, la Compañía Lírica Ernesto Lecuna y estudiantes de la Escuela Nacional de Danza, bajo la cineografía de Yamila Pérez Jarvis.

Las interpretaciones de Yosiel Iglesias, Abdiel Madera, Anabel Salgado, Ana Cristina Pozo y Lisdeivys Borroto, entre otros, junto al Quinteto de Saxofones ARSIS y el Cuarteto Vocal Universo, llenaron de emoción el escenario.

El repertorio incluyó desde la trova y las décimas hasta un emotivo popurrí de canciones del pueblo que recordaron la gesta heroica: «Siempre es 26», «Cabalgando con Fidel», «Girón, la Victoria» y «Y en eso llegó Fidel».

La gala cerró con «Esto sí sabe a Cuba», interpretada por Lilianna Lisset Sánchez Córdova, sellando una noche donde el arte pinareño reafirmó que la historia continúa viva en cada creación y en cada corazón cubano.