Día de la Rebeldía Nacional: Pinar del Río celebra su 26 (+post, fotos y videos)

El pueblo pinareño, en representación de toda Cuba, inundó la Plaza de la Revolución de esa occidental provincia para conmemorar el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes

Unos 5 000 pinareños colman la Plaza de la Revolución de Pinar del Río. (Foto: Cubadebate)

Justo a las 5:15 de la madrugada, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura entraron en la Plaza de la Revolución, en Pinar del Río, para encabezar el acto nacional por el aniversario 73 del asalto a los cuartes Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Junto a los más de 5 000 pinareños concentrados en la Plaza de la Revolución de la provincia, participan los miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional; Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización, respectivamente.

🇨🇺| El Presidente @DiazCanelB ya está en la Plaza de la Revolución en la ciudad de Pinar del Río, para participar en el Acto Nacional por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.#MiMoncadaEsLaPatria pic.twitter.com/nkfNVgglBN — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) July 26, 2026

Por cuarta ocasión Pinar del Río es sede del acto central y justamente ocurre en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder de las acciones de aquella mañana de la Santa Ana y artífice de un proyecto social pensado con todos y para el bien de todos.

El Buró Político del Comité Central del Partido reconoció al territorio por su laboriosidad y resultados en varios sectores, por lo que en saludo a la gesta del Moncada un amplio movimiento de reanimación convocó a no pocos lugareños para devolverles esplendor a diversos espacios.

El pueblo de #PinarDelRío se concentra para conmemorar el Día de la Rebeldía Nacional #MiMoncadaEsLaPatria pic.twitter.com/odVyVQPWxV — Partido Comunista de Cuba (@PartidoPCC) July 26, 2026

El arte vuelve a alzar la voz del pueblo. En la tradición de la música campesina, el verso evocador honra el pasado y subraya la persistencia de la rebeldía mambisa frente al actual asedio a la autodeterminación. En el año del centenario de Fidel, y al cumplirse medio siglo de la primera celebración provincial del 26 de Julio, la memoria atesora a los jóvenes caídos en aquella proeza: una declaración de independencia y un compromiso indeleble con el ideario martiano.

Yamilé Ramos Cordero, integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en Pinar del Río, resaltó que en esa occidental tierra todos los días se multiplica el esfuerzo para obtener resultados colectivos, sobreponiéndose a huracanes, sequía y contingencia energética.

Yamilé Ramos Cordero, integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en Pinar del Río.

El reconocimiento para la provincia es para el pueblo humilde y trabajador, ese que supo reponerse del impacto de un huracán como Ian, la construcción de más de 7 000 casas de curar tabaco, el montaje de los parques fotovoltaicos, el más bajo índice de mortalidad infantil del país, el incremento de las producciones agrícolas, fueron, entre otros saldos positivos, resaltados por Ramos Cordero.

«La proeza del Moncada sigue revelando que no existen obstáculos que detengan a un pueblo decidido a defender su independencia. Frente a las amenazas imperiales, respondemos con más Revolución.

«Frente al bloqueo, respondemos con más trabajo, más unidad. Frente a la mentira, respondemos con la verdad de nuestra historia y la justeza de nuestra causa.

«En el año del Centenario de nuestro Comandante en Jefe, el mejor homenaje será multiplicar su obra, sus ideas, enseñanzas y ejemplo, en cada frente de la Revolución», concluyó.

El presidente cubano ponderó la resistencia del pueblo pinareño para enfrentar las adversidades.

En un mensaje cargado de significado, Díaz-Canel transmitió a Pinar del Río la felicitación del General de Ejército Raúl Castro por los méritos alcanzados, que le valieron a la provincia ser elegida sede de la jornada por el Día de la Rebeldía Nacional.

En su intervención, el Presidente señaló una ausencia notable por vez primera en estos festejos: la del Comandante Ramiro Valdés, quien acompañó cada año la conmemoración por la efeméride y consagró su vida a la defensa de la Revolución.

Al definir los retos actuales como un nuevo Moncada, puso en valor la resistencia del pueblo pinareño, que frente a limitaciones y cortes eléctricos logra mantener una tasa de mortalidad infantil de 4,8. También ponderó el sistema de trabajo local, la recuperación del tabaco, el impulso a la industria alimentaria y la puesta en producción de tierras ociosas, méritos que sellaron la elección de la provincia para acoger el 26 de Julio.

Díaz-Canel denunció la política genocida de Estados Unidos, que hoy provoca muertes por carencia de medicamentos que antes el país producía, los 1 200 niños entre los 18 000 enfermos con cáncer que no reciben el tratamiento, las cirugías pendientes y el incremento de la tasa de mortalidad infantil a 9,9, resaltó.

«Defender a Cuba de la crueldad de sus verdugos no puede esperar -expresó el Primer Secretario del PCC-. Defender a Cuba es luchar por el siglo XXI.

«Cuba conoce, reconoce y abraza a los amigos solidarios, que entienden que la lucha contra el hegemonismo es la lucha por la paz y que la soberanía no es negociable.

«La respuesta al bloqueo es el esfuerzo inteligente, la unidad es nuestra principal arma estratégica y Raúl nos pidió cuidarla como a la niña de nuestros ojos».

Ello, puntualizó, significa que Cuba sea un país digno que no olvida a nadie. Dijo que las transformaciones son cambios profundos y necesarios que estimulan la producción, que deben guiarse por un principio esencial: la mayor justicia social.

Este 2026 tiene un significado especial: el año del Centenario de Fidel. Muy pronto llegarán amigos de diferentes latitudes, señaló, a la vez que agregó que serán días para probarnos en el estudio y el ejercicio de la práctica revolucionaria de todos los tiempos.

A los jóvenes cubanos expresó directamente: «Ustedes son los jóvenes del Centenario de Fidel. Participen y transformen para el bien de todos, como un día se hizo por el bien de ustedes».

El llamado de ahora es a la acción, a producir, a desarrollar nuestro potencial, que cada cubano en su espacio se sienta protagonista para superar este momento, aseguró. El llamado de hoy es a la esperanza. «Como aquella mañana de la Santa Ana somos vencedores de imposibles. Que cada amanecer nos encuentre en pie de lucha», exhortó.