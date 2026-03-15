Washington amenaza a medios por su cobertura de la guerra

«La ley es clara. Los radiodifusores deben operar en beneficio del interés público y perderán sus licencias si no lo hacen», advirtió Breda Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones en una publicación en X

Donald Trump ha criticado la cobertura informativa a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. (Foto: Cubasí)

La agencia federal que regula las transmisiones en Estados Unidos amenazó el sábado (14.03.2026) a los medios de comunicación por su cobertura negativa o crítica de la guerra en Oriente Medio, después de que el presidente Donald Trump arremetiera contra titulares críticos de los «medios de noticias falsas».

Desde su primer mandato, Trump ha despreciado a los medios de comunicación tradicionales como portadores de supuestas «noticias falsas» y ha demandado a grandes cadenas por lo que considera una cobertura injusta.

Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), que supervisa los medios de radio, televisión e internet en Estados Unidos, afirmó que los radiodifusores se arriesgan a perder sus licencias por su cobertura informativa.

«La ley es clara. Los radiodifusores deben operar en beneficio del interés público y perderán sus licencias si no lo hacen», advirtió Carr en una publicación en X.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron sus primeros ataques contra Irán el 28 de febrero, tanto Trump como el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, han rechazado de forma sistemática las informaciones críticas calificándolas de «noticias falsas».

La amenaza de Carr

Las emisoras que emiten «noticias falsas» deben «corregir el rumbo antes de que llegue el momento de renovar sus licencias», publicó Carr en X, en unas declaraciones acompañadas de una captura de pantalla de la publicación de Trump de ese mismo día, en la que acusaba despectivamente al New York Times, al Wall Street Journal y a «otros «periódicos» y «medios de baja estofa» (mala calidad) de «una cobertura terrible» sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La declaración de Carr no señaló a ningún medio concreto, pero la publicación de Trump denunciaba «un titular deliberadamente engañoso de los medios de noticias falsas» sobre cinco aviones cisterna alcanzados por ataques iraníes en Arabia Saudita.

Una advertencia «autoritaria» y «escandalosa»

La Foundation for Individual Rights in Education (FIRE), una organización con sede en Estados Unidos que defiende la libertad de expresión, criticó la advertencia «autoritaria» de Carr y la consideró «escandalosa».

«Cuando el gobierno exige que la prensa se convierta en un altavoz del Estado bajo amenaza de castigo, algo va muy mal», afirmó en X.

El viernes, el Pentágono y la Casa Blanca arremetieron contra CNN después de que esta cadena publicara una información en la que sugería que Washington había subestimado la capacidad de Irán para perturbar el tráfico mundial de petróleo en el estrecho de Ormuz.

El año pasado, Carr amenazó con quitarle la licencia de emisión a ABC tras unos comentarios del presentador de un programa nocturno de entrevistas, Jimmy Kimmel, sobre el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk.

ABC retiró brevemente el programa de Kimmel después de las amenazas, lo que provocó una ola de indignación antes de que volviera a emitirse.