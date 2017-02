Todavía en esta provincia no se habla de otra cosa. El accidente ferroviario ocurrido el pasado 24 de febrero entre el coche motor Siguaney y un tren cañero en el km 6.520 del subramal Zaza del Medio-Sancti Spíritus genera todo tipo de opiniones.

Prosigue atención a lesionados en accidente ferroviario

Incluso, están quienes se mantienen al tanto, constantemente, de la recuperación de las ocho personas ingresadas en el Hospital General Universitario Camilo Cienfuegos y la menor de un año que se encuentra en el Hospital Pediátrico Provincial José Martí, de Sancti Spíritus. No importa si son desconocidos o amigos cercanos. Hasta ambas instituciones han llegado el calor humano y el deseo de la pronta recuperación.

Bien lo sabe Esperanza Alonso Guerra, residente en Sancti Spíritus y profesora del politécnico Jorge Ruiz Ramírez, de Zaza del Medio, quien mantiene intactos en su memoria cada segundo del siniestro, no sólo porque padece de una herida hepicraneal y varias fracturas en su costado izquierdo; sino porque aprendió cuán grande es la palabra humanidad.

“Todo sucedió muy rápido. Al pasar el río Tuinucú, alguien gritó: Vamos a chocar e inmediatamente ocurrió la colisión. Sólo me dio tiempo a aguantarme, pues estaba en el medio del coche. Con el impacto yo salí volando contra la puerta.

“Al abrir los ojos tenía un hombre encima de mí, que después supe que estaba muerto. Inmediatamente, empecé a pedir auxilio y comenzaron a ayudarme hasta que pudieron bajarme y me acostaron a la sombra.

“Al rato llegó una máquina ferroviaria con planchas y ahí me montaron hasta Tuinucú y de ahí hasta aquí en la ambulancia, donde nos estaban esperando. Parecían hormigas, desde entonces no he tenido ni una sola queja de la atención”, concluye con la voz cansada, debido a las molestias que presenta por los múltiples golpes en su cara.

Como esa espirituana, cerca de 50 lesionados fueron atendidos ese día en el mayor centro del sector de la salud de Sancti Spíritus. De acuerdo con la doctora Vilma Yaima Díaz Valdés, vicedirectora de asistencia médica de esa institución la efectividad del servicio fue decisiva por el plan de recepción para recibir accidentes masivos.

“Tenemos organizados el cuerpo de guardia de urgencia y emergencia con un grupo de cirujanos que reciben primeramente a los lesionados. Luego al resto del equipo de cirujanos, especialistas en ortopedia y traumatología, intensivistas y anestesistas los ubicamos en la unidad quirúrgica y en salas de observación que habilitamos para tal efecto. Igualmente, priorizamos en esas zonas los medios diagnósticos como ultrasonidos y tomografías”, explica.

Gracias a ese proceder sincronizado se asistieron inmediatamente las lesiones más recurrentes entre los accidentados: múltiples contusiones en distintas partes del cuerpo; fracturas, fundamentalmente, en los miembros superiores e inferiores; quemaduras por fricción y escoriaciones a nivel de los miembros.

De ello da fe Luisa María Santana, natural de Tuinucú y quien fue una de las primeras en llegar al hospital espirituano.

“Me sacaron del lugar por un camino hasta la carretera porque por allá no había quien llegara sino era en tren o a pie y de ahí un auto me trajo hasta aquí, donde inmediatamente me diagnosticaron que debía ir para el salón. Cuando me di cuenta estaba ya lista para que me operaran la pierna derecha. De no haber sido tan rápida la atención, no sé si pudiera estar haciendo el cuento”, refiere aún con los ojos mojados al rememorar los segundos más trágicos de su vida.

Las enfermeras Isel Martínez y Daisy Crespo Hernández, quienes laboran en la sala de Neurología y Ortopedia, respectivamente, reconocen que desde el pasado viernes la prioridad en sus áreas han sido los lesionados del accidente, quienes han evolucionado satisfactoriamente.

“Realmente la atención ha sido excelente, especializada, con mucho acierto y cuidado con cada una de las fases por las que hemos transitado. Llegué aquí en una ambulancia con el tobillo en muy malas condiciones y hoy tengo buen estado de ánimo y confianza en que me recuperaré pronto”, expresa emocionado Roberto Rodríguez Domínguez, otro espirituano, testigo de la colisión.

Al cierre de esta información sólo se mantenían en estado crítico una mujer adulta y la menor de edad.

Según Jorge Marcos Martín, subdirector de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Ferrocarril Sancti Spíritus aún el cuerpo de inspección estatal y los peritos del Ministerio del Interior de la provincia laboran en el informe que presentará las causas del siniestro.