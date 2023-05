Sancti Spíritus: ¿Ganado mayor en peligro? (+infografías)

En Trinidad, Fomento, Cabaiguán, Sancti Spíritus y Taguasco es donde se reportan las mayores incidencias de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor en lo que va de año. (Foto: José Luis Camellón/Escambray)

Aunque en todos los municipios de la provincia se han disparado los hechos de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor, en Trinidad, Fomento, Cabaiguán, Sancti Spíritus y Taguasco es donde se reportan las mayores incidencias de este delito en lo que va de año, en correspondencia con la masa de animales de cada territorio.

Hasta el cierre de abril del 2023, el Centro Nacional de Control Pecuario (Cencop) contabilizó en Sancti Spíritus un total de 1 790 animales: 550 vacunos y 1 240 equinos.

Un informe emitido por la Subdelegación de Ganadería en la provincia, al cual Escambray tuvo acceso, informa que, si comparamos este tipo de actividad delictiva con igual periodo del año anterior, se evidencian 1 094 cabezas más sacrificadas de forma ilegal.

Por su parte, en un reciente trabajo publicado por Cubadebate se informa que en la provincia de Sancti Spíritus ocurrieron en todo el año pasado 2 973 hechos, mientras que en el 2021 fueron 1 247.

El propio informe de la Subdelegación de Ganadería asegura que, hasta el cierre del primer trimestre de este año, se impusieron 147 multas por la no identificación correcta de los animales, la no declaración en el registro pecuario de animales por compra venta fuera de la fecha de inscripción, y por no declarar en el registro pecuario dentro de los términos establecidos los nacimientos y compras.

De igual forma, se impusieron multas por la no concurrencia ante el Cencop dentro los términos establecidos, por el traslado de ganado mayor entre diferentes registros sin los documentos requeridos y por poseer animales sin ser tenedores legales de la tierra.

Por compraventa de ganado mayor —por cualquier causa—, sin la autorización del organismo competente, se detectaron 15 hechos y se impusieron las multas correspondientes.

Al intervenir en el más reciente Pleno del Comité Provincial del Partido, Eidy Díaz Fernández, presidenta de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en el territorio, identificó entre las deficiencias que inciden en el hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor la falta de sistematicidad en la vigilancia por parte de los campesinos, el descontrol de la masa, la deficiente realización de los conteos mensuales y el no marcaje del animal.

“Aunque el hurto y sacrificio es el principal delito cometido, también hemos tenido robos de turbinas, de sistemas de riego y de otros animales como carneros, cerdos y gallinas; así como de productos agrícolas”, expresó.

Explicó que, desde el año anterior y con énfasis a partir de enero del 2023, se realiza un proceso de discusión y actualización con los destacamentos de las llamadas patrullas campesinas; además de identificar a un grupo de campesinos que pudieran apoyar el trabajo de estas brigadas y auxiliar a la Policía Nacional Revolucionaria.

De acuerdo con Díaz Fernández, la inestabilidad de trabajadores y especialistas del Cencop influye en el descontrol de la masa ganadera, entre otras dificultades.

“Hemos identificado que, en el caso de los nacimientos, hoy existe una seria dificultad en el país para la adquisición de los sellos con los cuales inscribir al ganado, porque aún el sector de la agricultura debe llevar las estampillas de forma física y no virtual, a diferencia de lo que ya pueden hacer varios organismos y ministerios”.

La funcionaria abogó por la unión entre todos los factores de la comunidad para, de conjunto con los campesinos y las fuerzas especializadas del Ministerio del Interior, combatir el hurto y sacrificio de ganado mayor; así como la ocurrencia de otros delitos en los campos de la provincia.