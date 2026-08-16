Roberto Chile presenta “Somos”, viaje fotográfico por la religiosidad popular

El fotolibro reúne cerca de 40 instantáneas en colores y blanco y negro tomadas entre 2010 y 2015 en diversas provincias del país

Foto: Iván Soca

La Editorial Letras Cubanas presentó en la sala José Lezama Lima de la Estación Cultural de Línea y 18, el E-Book Somos, del reconocido fotógrafo y realizador audiovisual Roberto Chile.

La cita, que formó parte del programa oficial de la 34.ª Feria Internacional del Libro de La Habana, puso a disposición del público la versión digital de un volumen que vio la luz como libro impreso en 2017 y que ahora renace en formato electrónico para seguir conquistando miradas.

Dedicado a la memoria de Enrique Hernández Armenteros, el recordado Enriquito de La Hata y Tata Nganga, sacerdote de las religiones afrocubanas e Hijo Ilustre de Guanabacoa, el fotolibro reúne cerca de 40 instantáneas en colores y blanco y negro tomadas entre 2010 y 2015 en diversas provincias del país.

El periplo visual de Chile comenzó en Guanabacoa, al norte de La Habana, pero pronto se extendió a otros escenarios de la isla, dando forma a un ensayo que trasciende lo meramente estético para convertirse en indagación antropológica y espiritual.

El crítico de arte y ensayista Dr. Rafael Acosta de Arriba, autor del prólogo, sostuvo que el artista se propuso explorar visualmente las herencias que han moldeado al pueblo cubano a través de los siglos, y que el resultado evidencia un propósito cumplido.

Acosta de Arriba destacó que Chile halló en el universo mágico-religioso de la población un verdadero nido de símbolos identitarios, y que lo que empezó como una pesquisa local terminó convirtiéndose en un estudio abarcador de la memoria, la cultura, la sociedad y lo sagrado.

Por su parte, Herman Van Hooff, director de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la Unesco y representante del organismo en Cuba, República Dominicana y Aruba, subrayó la sensibilidad y el magisterio con que el prestigioso creador dignifica al hombre común.

Van Hooff consideró que las imágenes revelan pequeñas historias de vida de los habitantes de Guanabacoa, otrora destino de esclavos y hoy asentamiento de generaciones que trabajan, estudian, aman, sufren y sueñan con pasión en la Cuba actual.

Para el representante de la Unesco, Guanabacoa es la síntesis de un país marcado por la impronta de quienes, arrancados de sus tierras, contribuyeron al crecimiento material de la isla y aportaron sus culturas al crisol de la nacionalidad cubana.

El profesor e investigador Jesús Guanche, Licenciado en Historia del Arte, subrayó que el legado africano en la cultura cubana cuenta con un largo reconocimiento histórico que va desde la obra pionera de Fernando Ortiz hasta los aportes de las nuevas generaciones.

Guanche enfatizó que ese legado es uno de los pilares fundamentales para comprender la formación y el desarrollo de la nación, y precisa que su presencia y vigencia trascienden el color de la piel para envolver a toda la sociedad, formando parte sustancial de la cubanidad y del orgullo de pertenencia.

El escritor y crítico Francisco López Sacha, al valorar el libro, afirmó que en sus páginas todos aparecemos mezclados, vistos como una unidad, y destaca una imagen en particular donde el propio autor se refleja en las pupilas oscuras de alguien que lo mira durante una ceremonia. López Sacha considera que el mundo retratado por Chile está intacto desde la niñez y participa de esa resonancia que siglos de convivencia y cruces étnicos han dejado en Cuba, dotando al pueblo de resistencia y profunda humanidad.

Sostuvo que solo el arte magistral de un creador que pertenece a ese mundo y se entrega a él puede dimensionar esos gestos que nos identifican y hacerlos traslúcidos y eternos.

El propio Roberto Chile expresó su gratitud a quienes lo acompañaron en esta travesía, a quienes le abrieron las puertas de sus casas, templos y almas, y a quienes le permitieron asistir a sus rituales y aproximarse a sus vidas para perpetuar momentos irrepetibles donde se mezclan magia y realismo.

El autor, con una vasta trayectoria en el documental y la fotografía, ha expuesto su obra en numerosos países y atesora distinciones como la Réplica del Machete del Generalísimo Máximo Gómez y el Premio Nacional de Periodismo José Martí.