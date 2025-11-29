Preservar la historia: una premisa de los espirituanos

Los asociados de la Unión de Historiadores de Cuba en Sancti Spíritus compartieron sus preocupaciones acerca del estudio de esta ciencia y eligieron un nuevo presidente

Los asociados discutieron sobre temas trascendentes para la organización y la preservación de la historia nacional. (Foto:Adriana Alfonso)

Durante la jornada de este viernes 28 de noviembre los historiadores espirituanos repasaron el trabajo realizado durante los últimos meses. Los asociados, que en la provincia sobrepasan los 150, debatieron acerca de temas trascendentes para la organización y la preservación de la historia nacional.

José Eusebio Chirino y Hugo Crespo, de Yaguajay y Cabaiguán, respectivamente, expusieron sus preocupaciones sobre el actual estado de muchos sitios y monumentos históricos que, por diversas razones, no reciben el mantenimiento adecuado.

Por su parte, Yasmani Jauriga, viceintendente del municipio de Fomento, compartió la experiencia de este terruño que, con la guía del historiador, confeccionó un catálogo digital de todos los lugares con significación para los fomentenses.

El reconocido profesor Carlos Gómez reflexionó con los presentes sobre la necesidad de que Sancti Spíritus, de una vez y por todas, pueda venerar a su hijo más ilustre con una estatua ecuestre.

En la misma línea del debate, el historiador de Jatibonico, Ricardo Guardarrama, expuso que con mucho sacrificio se logró colocar un busto de Serafín Sánchez Valdivia en el parque de Arroyo Blanco y agregó que debe considerarse levantar un obelisco a la familia Sánchez Valdivia por su importancia en las guerras por la independencia de Cuba.

Otro punto importante fue la divulgación de la historia local, donde los asociados coincidieron en la necesidad de sumarse a los medios de comunicación; y continuar desarrollando investigaciones que puedan convertirse a corto plazo en libros.

También mostraron preocupación ante la deprimida matrícula que presentan carreras afines a las ciencias históricas.

Las alianzas de trabajo con otras organizaciones, la necesidad de una sede social para la Filial Provincial de la Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC), la participación en eventos y la tirada de la Revista Siga la Marcha, fueron otros de los temas discutidos en el encuentro, presidido por Julio Luis Jiménez López, miembro del Buró Provincial del Partido, y Abel Aguilera Vega, secretario de Comunicación y Relaciones Internacionales en la UNHIC.

Al finalizar, los asociados reconocieron el trabajo de Reinaldo Pérez Jiménez al frente de la organización por dos años, eligieron a un nuevo secretariado provincial y a Guillermo Luna Castro como su presidente.