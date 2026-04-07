Semana de Cultura en Cabaiguán celebra el centenario de la municipalidad

A pesar de las limitaciones del sistema energético nacional, el municipio de Cabaiguán desarrolla su Semana de Cultura correspondiente a 2026, dedicada al centenario de su declaración como término municipal, según confirmaron fuentes locales.
Mildrey Rodríguez Alemán, directora municipal de Cultura y Arte, declaró a la prensa que la programación prioriza las horas diurnas y los atardeceres, con un número reducido de actividades nocturnas, sujetas a la disponibilidad de equipos eléctricos que garanticen su realización.
La funcionaria señaló que el parque local fue seleccionado como sede principal debido a su proximidad a instituciones culturales clave como la Casa de Cultura, el museo y la biblioteca, así como por su amplitud para distribuir a las agrupaciones artísticas participantes. Se suma a los festejos el Museo Etnográfico Regional con sus propuestas.
Rodríguez Alemán detalló que cada institución cultural presenta un programa continuo desde este lunes hasta el 12 de abril, adaptado a todos los grupos etarios.
Como parte de las actividades, añadió la directiva, diariamente una brigada artística visitará centros de estudio y trabajo. Habrá exposiciones y ventas de libros, artesanías, encuentros con la historia, conferencias, presentaciones de aficionados, tardes de teatro y tradiciones, el espacio Cantándole al sol, tertulias literarias, premiación de concursos, el esperado velorio, exhibición y competencia de plantas ornamentales, así como presentaciones de la peña del ayer reciente y la peña campesina Jesús Pérez Sosa. También se prevén actuaciones de agrupaciones musicales locales en el parque José Martí y en la feria dominical.
El propio 7 de abril, en horas de la tarde, el parque José Martí se convertirá en el escenario central para celebrar el centenario del municipio, con presentaciones artísticas, juegos y la participación de especialistas del deporte en el territorio, aseveró Rodríguez Alemán.
Cabaiguán fue fundada como un hato en 1789 y se convirtió en un caserío en 1848; en 1879 fue declarado barrio rural de Sancti Spíritus y obtuvo la categoría de municipio el 7 de abril de 1926, fecha que quedó refrendada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba y constituye el eje central de las festividades.
La ciudad es conocida por su rica historia y su población de origen europeo, principalmente canario, que le da un sello distintivo como la capital canaria de Cuba.
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