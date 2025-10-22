Aboga Díaz-Canel por fomentar una mayor vinculación con el pueblo

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba instó a transformar los métodos y estilos de trabajo, con el objetivo de obtener mejores resultados

Díaz-Canel insistió en la necesidad de buscar proyectos agropecuarios sostenibles con impacto comunitario. (Foto: ACN)

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, llamó este miércoles en Villa Clara a desterrar la desidia y la despreocupación, fomentando una mayor vinculación con el pueblo.

En la reunión conclusiva sobre el recorrido que realizó este miércoles por objetivos económicos y sociales en los municipios villaclareños de Remedios y Caibarién, Díaz-Canel instó a transformar los métodos y estilos de trabajo, con el objetivo de obtener mejores resultados.

Puso de ejemplo los logros de lugares visitados en medio de complejas circunstancias, y destacó la situación de la Empresa de Conservas de Remedios, que diversificó sus producciones y adaptó sus ciclos productivos.

El mandatario, acompañado por Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC, también mencionó el éxito de un proyecto cooperado con el comercio, que logra llevar productos a las bodegas y recuperó una estructura comercial antes abandonada.

Insistió en la necesidad de buscar proyectos agropecuarios sostenibles con impacto comunitario, donde el pueblo perciba directamente los beneficios, y la importancia de transformar a través de la ciencia y la innovación, creando proyectos para migrar hacia fuentes de energía renovables en los municipios.

Morales Ojeda recordó la importancia de motivar a las nuevas generaciones, por el potencial que representan para el desarrollo del país, y abordó la vida interna del Partido, la política de cuadros, y la necesaria atención a los jóvenes.

Se refirió en ese sentido al funcionamiento de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en centros laborales y al quehacer de las organizaciones políticas y de masas.

Estuvieron presentes en la reunión, Susely Morfa González, primera secretaria del Comité Provincial del PCC en Villa Clara; Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora provincial, y una representación del sistema de cuadros de diferentes organismos.

Ovidio Gómez González, primer secretario del PCC en Remedios, expuso las estrategias para enfrentar la situación sanitaria y el sistema de trabajo para la atención a la militancia.

El primer secretario del PCC en Caibarién, Odelvis Luis Vázquez, explicó que un grupo de empresas del territorio trabaja en la recogida de desechos sólidos, otros en la transformación integral de sus entornos, contribuyendo a la comunidad.

La Delegación del Ministerio del Turismo y el Grupo Empresarial Gaviota están atendiendo integralmente salas del hospital del municipio, añadió.

También detalló el complejo movimiento de recogida de desechos sólidos en el municipio costero y la situación del abasto de agua, afectado por ciclos alargados debido a la rotura de turbinas.

Hermes Germán Aguilera Pérez, primer secretario del comité provincial de la UJC en esta central geografía, señaló las estrategias para el trabajo en instituciones educativas, cuyo objetivo es fortalecer la organización junto a la Dirección General de Educación en Villa Clara.