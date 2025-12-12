Si las políticas actuales se mantienen, se espera que la capa de ozono se recupere a los valores de 1980 alrededor de 2066 en la Antártida, para 2045 en el Ártico y para 2040 en el resto del mundo

El agujero de ozono ya se está desintegrando casi tres semanas antes de lo habitual durante la última década.

El agujero de ozono antártico de 2025 fue relativamente pequeño y efímero, lo que confirma la tendencia a largo plazo hacia la recuperación de la capa protectora de la Tierra contra el Sol, anunciaron científicos.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOOA) y la NASA afirmaron que el agujero de ozono fue el quinto más pequeño desde 1992, año en que entró en vigor el Protocolo de Montreal, un acuerdo internacional histórico para la eliminación gradual de las sustancias químicas que agotan la capa de ozono.

El Servicio de Monitoreo Atmosférico Copernicus coincidió en que el agujero de ozono antártico de 2025 llegó a su fin el 1 de diciembre, lo que marca el cierre más temprano desde 2019, comunicó la Organización Meteorológica Mundial en su sitio web.

Cada año, la temporada de agujeros de ozono —durante la primavera austral— está determinada por las temperaturas y los vientos en la estratosfera del hemisferio sur y la presencia de sustancias que agotan la capa de ozono emitidas por el ser humano.

Durante el punto álgido de la temporada de agotamiento de la capa de ozono de este año, del 7 de septiembre al 13 de octubre, la extensión promedio del agujero de ozono fue de aproximadamente 18,71 millones de kilómetros cuadrados, esto es aproximadamente un 30 por ciento menor que el agujero más grande jamás observado en 2006.

Si las políticas actuales se mantienen, se espera que la capa de ozono se recupere a los valores de 1980 (antes de la aparición del agujero de ozono) alrededor de 2066 en la Antártida, para 2045 en el Ártico y para 2040 en el resto del mundo, según la evaluación más reciente de 2022.