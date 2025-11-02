Aplican en Sancti Spíritus nuevo refuerzo contra la covid

Esta dosis refuerza las acciones sanitarias para mantener activa la protección inmunológica de la población en un escenario epidemiológico que exige vigilancia constante y responsabilidad colectiva

Un alto porcentaje de la población vulnerable ya inmunizada.

Más de 40 000 personas en la provincia de Sancti Spíritus han recibido en los últimos días un nuevo refuerzo de las vacunas Abdala y Soberana 2, como parte del esquema nacional de inmunización contra la covid, implementado por el Ministerio de Salud Pública (Minsap) para reforzar la respuesta inmunológica frente a las variantes del virus SARS-CoV-2.

Según informó Niubys Fundora Martín, jefa del Programa Provincial de Inmunización, la campaña se desarrolla de forma escalonada en los 23 vacunatorios habilitados en las áreas de salud del territorio, priorizando a grupos vulnerables: adultos mayores, trabajadores de la salud, residentes en hogares de ancianos, casas de abuelos y pacientes en instituciones psiquiátricas.

“En nuestra provincia el proceso se ha desarrollado satisfactoriamente —afirmó Fundora Martín—. Podríamos decir que tenemos un alto porcentaje de la población vulnerable ya inmunizada”.

La especialista destacó además la atención diferenciada a gestantes y madres lactantes, cuya vacunación se realiza bajo estricta supervisión médica y con seguimiento posterior, en coherencia con el compromiso del sistema de salud cubano con la seguridad materno-infantil. “Hasta la fecha, en 2025, ya se han vacunado más de 1 500 gestantes”, precisó.

Asimismo, recordó que, conforme al esquema nacional, todos los niños al cumplir los 2 años reciben el esquema primario de tres dosis. “Ya hemos vacunado a cerca de 2 700 niños, con una cobertura superior al 98 por ciento, en todos los vacunatorios de la provincia”.

Esta dosis refuerza las acciones sanitarias para mantener activa la protección inmunológica de la población en un escenario epidemiológico que exige vigilancia constante y responsabilidad colectiva.