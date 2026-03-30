Vitalidad de los servicios: urgencia de Salud en Yaguajay

La atención a las urgencias médicas en policlínicos, consultorios del médico y la enfermera de la familia y en el Hospital General Docente Joaquín Paneca Consuegra deviene prioridad en medio de la actual crisis energética que enfrenta el país

Los servicios sanitarios no se detienen en la geografía yaguajayense. (Foto: Facebook)

Que los servicios sanitarios no se detengan, pese a la actual crisis energética que vive el país, sigue siendo una máxima del sistema cubano de Salud. Ante este escenario, la dirección general del sector en Yaguajay adopta estrategias encaminadas a asegurar la vitalidad de las prestaciones y garantizar el bienestar de la población.

En declaraciones a Escambray Taimí Sánchez Morales, directora de Salud en el municipio, explicó que, en medio de este contexto, resulta prioridad la atención a las urgencias médicas en los policlínicos, consultorios del médico y la enfermera de la familia y en el Hospital General Docente Joaquín Paneca Consuegra.

Asimismo, destacó que se mantienen las actividades del programa materno infantil y la atención a pacientes con enfermedades neoplásicas y con tratamiento de hemodiálisis. En este último caso, dijo, están hechas las coordinaciones con cada persona para, de ser necesario, acudir a su hospitalización y no interrumpir los procederes médicos.

Sánchez Morales aclaró que se ha decidido dar alta a aquellos pacientes que puedan continuar con el tratamiento en casa y dejar solo a quienes precisen de cuidados hospitalarios. Refirió, además, que se suspenden las cirugías electivas y se sostienen las urgencias quirúrgicas; en tanto, destacó, que en cada unidad asistencial del municipio se siguen de cerca a los pacientes que consumen oxígeno.

Por otra parte, aseveró que también se cubren en la geografía yaguajayense servicios básicos y urgencias de Estomatología, mientras que se apuesta por la presencia de los Grupos Básicos de Trabajo (GBT) en los consultorios del municipio, sobre todo, en los de difícil acceso y del Plan Turquino, en pos de la atención directa de los pobladores.

De igual forma, apuntó que tanto la proyección comunitaria municipal como provincial sigue estando en la mira del sector en la zona.

La directora general de Salud en Yaguajay recalcó que otra de las alternativas asumidas en esta etapa de contingencia energética ha sido la interconsulta de casos preocupantes entre la guardia médica de cada policlínico con especialistas del hospital provincial.

La propia fuente subrayó que el municipio no descuida la vigilancia y control de la situación higiénico-epidemiológica, al reforzar la seguridad del agua y los alimentos, así como la eliminación de microvertederos en aras de evitar la transmisión de enfermedades.

Unido a dichos reajustes, la Dirección General de Salud en el norte espirituano asume como desafío la docencia de unos 187 estudiantes de diversas especialidades de las Ciencias Médicas, los cuales se encuentran reagrupados en consultorios del médico y la enfermera de la familia, en los policlínicos y en el hospital municipal.