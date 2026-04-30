Trinidad se prepara para festejar el Primero de Mayo (+fotos)

Diversas iniciativas en saludo a la fecha tienen lugar por estos días; entre ellas el movimiento Mi firma por la Patria

La plenaria municipal, que tuvo por sede el estadio Rolando Rodríguez, devino celebración anticipada del Día Internacional de los Trabajadores. (Fotos: Facebook)

El movimiento popular Mi firma por la Patria, convocado por la sociedad civil cubana, se multiplica por estos días en colectivos laborales y comunidades del municipio espirituano de Trinidad, como reclamo a la paz y contra la guerra.

Al estampar su rúbrica, los trinitarios ratifican la decisión inquebrantable de defender la soberanía nacional ante la escala agresiva del gobierno de Estados Unidos contra la nació caribeña.

Ante la convocatoria, los trabajadores pertenecientes a diversos sectores del territorio han plasmado su firma en jornadas de combate y reafirmación revolucionaria. A la vanguardia de este proceso figuran los afiliados de los sindicatos del Turismo, Salud, Educación y la Administración Pública.

El movimiento popular Mi firma por la Patria, se multiplica por estos días en colectivos laborales y comunidades de Trinidad.

La firma del documento tiene lugar como parte de las actividades por el Dial del Proletariado Mundial, este Primero de Mayo, con el tradicional desfile que será una inquebrantable demostración de firmeza y compromiso a favor de la tranquilidad de la nación.

En un escenario complejo, esta localidad sureña desarrolla diversas iniciativas, entre ellas movilizaciones a polos productivos, donaciones de sangre, además de jornadas de higienización y embellecimiento de los colectivos laborales.

Bajo el lema La Patria se Defiende, vecinos de varias comunidades rurales realizaron actos en saludo a esta fecha de gran significación para los trabajadores.







La plenaria municipal, que tuvo por sede el estadio Rolando Rodríguez, devino celebración anticipada del Día Internacional de los Trabajadores, con una nutrida representación de afiliados de varios sindicatos y derroche de iniciativas y colorido.