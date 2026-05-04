Trump en dificultades en los sondeos, el 62 por ciento de la población lo desaprueba

Protestas en Estados Unidos este Primero de Mayo. (Foto: Internet)

A seis meses de las elecciones de mitad de mandato, el presidente estadounidense, Donald Trump, atraviesa dificultades en las encuestas.



Según sondeos del Washington Post-ABC-Ipsos, el 66 por ciento de los estadounidenses desaprueba su gestión de Irán, frente al 33 por ciento que la aprueba.



En cuanto a la economía, solo el 34% de los encuestados la aprueba, una caída de siete puntos.

Respecto a la inflación, su aprobación es de apenas el 27 por ciento, y en la gestión del costo de vida, cuenta con un 23 por ciento de aprobación, frente al 76 por ciento que la desaprueba.



En general, el índice de aprobación del presidente se sitúa en el 37 por ciento, por debajo del 39 por ciento de febrero, mientras que su índice de desaprobación alcanza el 62 por ciento, el nivel más alto de sus dos mandatos.