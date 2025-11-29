Barco del ALBA hacia Cuba honra enseñanza de Fidel

Este es el cuarto envió que la República Bolivariana despachó a Cuba después que el huracán Melissa penetró el 29 de octubre a territorio cubano

El buque “zarpa hacia Cuba cargado de solidaridad y apoyo concreto”. (Foto: PL)

El secretario del ALBA-TCP, Rander Peña, declaró este sábado que el envío de un barco con insumos vitales para el pueblo de Cuba honra el centenario del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y su enseñanza eterna.

“La solidaridad no es dar lo que sobra, sino compartir lo que se tiene”, afirmó en su cuenta de Telegram el titular ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

Peña destacó que, en un acto de genuina hermandad que caracteriza al bloque de integración latinoamericano y caribeño, despedimos en nombre del presidente Nicolás Maduro el Barco del ALBA.

Indicó que el buque “zarpa hacia Cuba cargado de solidaridad y apoyo concreto”, con el envío de siete mil 110,70 toneladas de insumos vitales para el pueblo cubano.

El viceministro de la Cancillería para América Latina señaló que la embarcación traslada cinco mil toneladas de urea para la producción de alimentos, 76 contenedores de alimentos, maquinarias para el desarrollo como retroexcavadoras y camiones.

Además, más de mil 500 toneladas de materiales de construcción para obras vitales.

Subrayó que esta acción reafirma el principio inquebrantable de nuestra Patria Grande.

“Donde un país del ALBA lo necesite, allí estarán el resto, compartiendo lo que tenemos. ¡Viva el ALBA! ¡Viva Cuba! ¡Viva la Patria Grande que soñó Bolívar!”, resaltó.

Este es el cuarto envió que la República Bolivariana despachó a Cuba después que el huracán Melissa penetró el 29 de octubre con categoría tres de la escala Saffir-Simpson a territorio cubano.

El fenómeno meteorológico golpeó con fuerza las provincias de Santiago de Cuba, Las Tunas, Holguín, Granma y Guantánamo, donde provocó cuantiosos daños materiales en la infraestructura eléctrica, habitacional y de la agricultura.

Los datos oficiales cifraron en 76 mil 689 las viviendas afectadas, de ellas cuatro mil 743 derrumbes totales, mientras miles de hectáreas de cultivos fueron arrasadas, al igual que cientos de kilómetros de viales y de tendido eléctrico.

Venezuela mandó un primer envío de ayuda humanitaria con 26 toneladas vía aérea al día siguiente del paso del huracán; el 8 de noviembre el Barco del ALBA transportó cinco mil toneladas y una brigada de trabajadores eléctricos.

El 10 de noviembre viajaron 22 especialistas venezolanos de la rama eléctrica, transporte y obras públicas y ese mismo día partió el segundo barco con poco más de dos mil 500 toneladas de ayuda humanitaria.

En declaraciones anoche a la prensa, Peña anunció que suman más de 12 mil las toneladas de insumos enviados a Cuba entre alimentos, enseres, colchones, medicamentos, materiales de la construcción y eléctricos, juguetes, entre otros.