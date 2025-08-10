Base militar en Texas recibirá a inmigrantes detenidos

La base, ubicada en la ciudad de El Paso, podría mantener bajo custodia a mil migrantes indocumentados en espera de su expulsión del país

A partir del 17 de agosto la base militar estadounidense Fort Bliss, en Texas, comenzará a recibir inmigrantes como parte hoy de los planes del Gobierno de Donald Trump para cumplir sus operaciones de deportación en masa.

Según los informes, la administración republicana tiene previsto dar uso en tales fines a ese tipo de instalaciones y, a plena capacidad, Fort Bliss se convertiría en el centro de detención para inmigrantes más grande de Estados Unidos.

La base, ubicada en la ciudad de El Paso, podría mantener bajo custodia a mil migrantes indocumentados en espera de su expulsión del país.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas confirmó el próximo arribo y dijo que su capacidad será ampliada a cinco mil camas.

El mes pasado, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que las bases militares en Indiana y Nueva Jersey pueden albergar a inmigrantes detenidos sin afectar la preparación militar, un paso hacia la posible detención de miles de personas en esas bases.

Hegseth notificó entonces a los miembros del Congreso de ambos estados sobre la propuesta de llevar temporalmente a inmigrantes detenidos a Camp Atterbury, en Indiana, y a la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst, en Nueva Jersey.

También como parte de los esfuerzos de la administración por cumplir con la agresiva agenda, esta semana, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció un nuevo centro de detención migratorio en Indiana al que nombraron “Speedway Slammer”.

“Gracias al gobernador (Michael) Braun por su colaboración para ayudar a sacar a los peores de los peores de nuestro país”, indicó la funcionaria en un comunicado, en el que exhortó a los migrantes sin papeles que eviten el arresto y se autodeporten “ahora usando la aplicación CBP Home”.

El 1 de julio, Trump inauguró Alligator Alcatraz, en los Everglades, Florida, otro centro de que ya generó alarma de ambientalistas y, además, entre defensores de los inmigrantes por denuncias sobre sus condiciones.

Trump prometió hacer durante su mandato las deportaciones más grandes en la historia de Estados Unidos.