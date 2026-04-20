Comienza en Cuba movimiento Mi firma por la Patria

Cuba firma en respaldo a la paz y a su Revolución

El movimiento quedó inaugurado con la firma del presidente cubano. (Foto: PL)

El movimiento «Mi firma por la Patria» quedó inaugurado con la firma del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

La iniciativa respalda la convocatoria realizada por el mandatario, en el acto por el 65 aniversario de la declaración del carácter socialista de la Revolución, a organizaciones de Cuba y el mundo para que en cada rincón del planeta se conozca la verdad de la isla.

Asimismo constituye un modo de patentizar la Declaración del Gobierno Revolucionario, emitida en igual fecha, que muestra el compromiso de este pueblo con la paz, pero la firmeza y disposición a defender la soberanía.

Cuba firma en respaldo a la paz y a su Revolución. De un extremo a otro del país, decenas de miles de compatriotas han demostrado así el sentir de todo un pueblo que a pesar del acoso imperial, no renuncia a su derecho de construir su propia historia.

En plazas y parques de todos los territorios hombres y mujeres de todas las edades, sectores y credos, expresaron con su rúbrica que a pesar de las amenazas cada vez más recurrentes de la administración norteamericana, esta nación no se doblega ni se deja intimidar.