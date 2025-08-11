Brasil: Lula llama a la unidad ante ataques de Trump

El fundador del gobernante Partido de los Trabajadores reconoció que será un desafío colocar a Brasil entre las naciones más competitivas del mundo, pero expresó confianza en este objetivo

Lula afirmó, sin mencionar al republicano, que «el mundo se está volviendo más perverso y malvado». (Foto: PL)

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva llamó este lunes a la unidad nacional, en medio de los ataques que Brasil enfrenta por parte de Estados Unidos y el mandatario Donald Trump.

Durante un evento organizado por el Ministerio de Educación, en Brasilia, Lula afirmó, sin mencionar al republicano, que «el mundo se está volviendo más perverso y malvado» y defendió una vez más la soberanía nacional y la democracia.

Al entregar un premio de la cartera a estudiantes de educación básica, dejó claro el papel central de un sistema educativo fortalecido para la soberanía nacional y criticó a las administraciones anteriores por ignorar las inversiones en el sector.

Según Lula, la educación «es la única y más efectiva solución para resolver los problemas de nuestro país».

Aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje al Congreso Nacional y al Ejecutivo, afirmando que un sistema educativo fortalecido tendrá un alto costo, lo cual refuerza la necesidad de una sólida inversión pública.

También el fundador del gobernante Partido de los Trabajadores reconoció que será un desafío colocar a Brasil entre las naciones más competitivas del mundo, pero expresó confianza en este objetivo.

Fuentes oficiales confirmaron que este lunes Lula se reuniría con el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin, para ajustar detalles del plan que busca contener el impacto de los aranceles del 50 por ciento impuestos por Estados Unidos a los productos nacionales.

El portal G1 refirió que la iniciativa debería incluir, entre otros aspectos, líneas de crédito a las empresas afectadas por las sanciones, para financiar inversiones y capital de trabajo.

Además, aplazamiento de la recaudación de impuestos y contribuciones federales hasta por dos meses, repitiendo una medida adoptada por la Administración Presidencial durante la pandemia de Covid-19, y compras públicas de productos perecederos.

Existe preocupación por las reservas de alimentos como pescado, fruta y miel, que permanecen estancadas desde el anuncio de Trump el 9 de julio.

Círculos de la Administración Presidencial indicaron que se espera que las medidas se anuncien este lunes. Inicialmente, la comunicación estaba prevista para mañana.

El Ejecutivo reitera que el objetivo del paquete de medidas es brindar alivio a los sectores afectados por el aumento arancelario y proteger la economía y el empleo.

Trump justificó el llamado tarifazo como respuesta a supuestos ataques de Brasil contra la libertad de expresión y al trato dado al exmandatario Jair Bolsonaro, acusado de golpista.

Pese a la gravedad de la situación, Lula mantiene un tono firme y diplomático.