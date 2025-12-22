Cabaiguán evoca al Che y su guerrilla

A 67 años de la liberación de este poblado por las tropas de la Columna No. 8 Ciro Redondo, los cabaiguanenses rememoraron las acciones combativas

El acto tuvo lugar en el sitio donde se recuerda a los mártires de La Llorona. (Fotos: Adriana Alfonso Martín/ Escambray)

En el parque La Palmita, lugar donde se recuerda a los mártires de La Llorona, una representación del pueblo de Cabaiguán recordó la gesta de los rebeldes aquel 22 de diciembre de 1958. La tropa liderada por el Che tomó el pueblo luego de haber iniciado el ataque el día 21, lo cual lo convirtió en el segundo municipio liberado en la región de Las Villas.

La joven Elizabeth Pino Concepción, estudiante del preuniversitario Nieves Morejón, transmitió una felicitación en nombre del estudiantado a los educadores en su día y convocó, también, a estudiar la vida y obra del Comandante en Jefe Fidel Castro en el contexto de su centenario.

Durante la conmemoración fueron reconocidas entidades destacadas del territorio como la Estación Experimental de Tabaco, las direcciones municipales de Educación y la Vivienda, entre otros.

Además, nuevos miembros del Partido y la Unión de Jóvenes Comunistas recibieron los carnés que los acreditan como integrantes de esas organizaciones, de manos de Julio Luis Jiménez López, miembro del Buró Provincial del PCC.

Nuevos miembros del PCC y la UJC recibieron los carnés que los acreditan como integrantes de esas organizaciones.

Yuleisy Cancio Sánchez, primera secretaria del Partido en el municipio, esbozó los resultados de Cabaiguán en el año que culmina. “Gran impacto ha tenido en nuestra población, por ejemplo, el nuevo servicio de ecomóviles, que sin dudas constituye un alivio para la trasportación de pasajeros”, precisó en su intervención.

La dirigente partidista reconoció el esfuerzo de los trabajadores de Educación, sobre todo de los maestros, que ante el déficit de docentes han redoblado su quehacer para garantizar la continuidad del proceso.

Cancio Sánchez recordó también la proeza de los trabajadores del sector eléctrico y de la construcción que, con el apoyo de otras entidades, lograron sincronizar al Sistema Electroenergético Nacional el primer parque solar de 21.8 megawatts en la provincia.