Camilo Cienfuegos: Jinete en el aire fino

Este 28 de octubre, Cuba conmemora el aniversario 66 de uno de sus más queridos hijos: Camilo Cienfuegos, el Héroe de Yaguajay

Nicolás Guillén lo llamó “Jinete en el aire fino” y Mirta Aguirre, “Capitán tranquilo, paloma y león”. ¡Tantas veces ha extraviado su nombre en la inmensidad de la leyenda que fue su vida!

“Camilo era Camilo, señor de la vanguardia, guerrillero completo”, dijo de él Ernesto Che Guevara, quien lo supo “hombre de confianza de Fidel en los momentos difíciles de la guerra”, “luchador abnegado que hizo siempre del sacrificio un instrumento para templar su carácter y forjar el de la tropa”.

Hace 66 años, desapareció físicamente el Comandante Camilo Cienfuegos, máximo jefe del Frente Norte de Las Villas y protagonista de la Batalla de Yaguajay, uno de los últimos hombres en integrarse al Granma y que en poco más de dos años se transformó de soldado en uno de los más brillantes guerrilleros del Ejército Rebelde.

Hace 66 años, quedó eternizado en su épica el héroe que por su estatura moral Fidel no dudó en poner al mando de la Columna No. 2 Antonio Maceo para extender la lucha guerrillera al occidente cubano a finales de 1958.

Camilo Cienfuegos fue, sin dudas, uno de los pilares fundamentales de la gesta armada que derrocó a la tiranía proimperialista del dictador Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959.

Porque fue “Camilo, la imagen del pueblo”, una vez que se supo de su desaparición física el 28 de octubre de 1959, no quedó piedra sobre piedra que no fuera removida, Cuba buscaba algo que le pertenecía. Desde entonces, las flores no faltan en el regazo de los mares y los ríos y no hay vientos ni tempestades que las sepulten. “Suena su voz, su permanente voz resuena”, como alguna vez escribió Nicolás Guillén.