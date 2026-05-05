Sancti Spíritus: En jornada por el Día Mundial contra la Hipertensión Arterial

Las acciones de prevención se articulan a la iniciativa HEARTS en las Américas como modelo para la prevención a nivel de la Atención Primaria de Salud

En Sancti Spíritus hay una alta prevalencia de pacientes hipertensos mayores de 18 años. (Foto: Prosalud)

El perfeccionamiento del Programa Nacional para la Prevención y Control de la Hipertensión Arterial (HTA) basado en la iniciativa HEARTS en las Américas, deviene prioridad en Sancti Spíritus a propósito de la celebración el venidero 17 de mayo del día mundial de lucha contra este factor de riesgo, desencadenante de las primeras causas de muerte en el planeta.

En el caso del territorio espirituano, las acciones comenzaron el pasado mes y se hizo coincidir con la jornada Un abril por la Pediatría, con el objetivo de fomentar estilos de vida desde la infancia, porque es la etapa cuando puede evitarse la aparición temprana de las enfermedades no transmisibles, de acuerdo con la doctora Norma Rodríguez Escobar, al frente del Departamento de Enfermedades No Transmisibles en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

Rodríguez Escobar agregó que las pesquisas activas (medición de la presión arterial) y el fomento de espacios de diálogo se extenderán hasta finales de mayo, y tienen como escenarios fundamentales los policlínicos, consultorios del médico y enfermera de la familia, las escuelas y centros laborales.

La también especialista de segundo grado en Higiene y Epidemiología indicó que el territorio presta especial atención a las personas mayores de 18 años por la alta prevalencia de este padecimiento en ese segmento poblacional (casi del 34 por ciento).

Las pesquisas —señaló— tienen como propósito diagnosticar a muchas personas que desconocen su condición de hipertensas o pudieran estar descontroladas de ese padecimiento que puede llegar a afectar órganos diana como el cerebro, corazón, riñón y retina.

Para la doctora Rodríguez Escobar, lograr un adecuado control de los factores de riesgo conductuales permitiría disminuir en un 80 por ciento las cuatro causas fundamentales de mortalidad prematura, díganse las enfermedades cardiovasculares (cardiopatías isquémicas y accidentes cerebrovasculares), y también la reducción en un 40 por ciento del cáncer, la diabetes mellitus y las enfermedades respiratorias crónicas.

El tabaquismo, el excesivo consumo de alcohol, la dieta no saludable como el exceso de sal, grasas no saturadas y la inactividad física son factores relacionados con el actuar individual que influye en el estado de salud de la población, aclaró la especialista.

Según el psicólogo Elvis Julio Rodríguez Fimia, jefe del Departamento Provincial de Promoción y Educación para la Salud (Prosalud), la jornada, celebrada bajo el lema Controlemos la Hipertensión Juntos, cuenta con la participación de los promotores de Salud, educadores, personal sanitario de todos los niveles de atención, entre estos especialistas integrantes de la Comisión Provincial de Hipertensión Arterial.

En este sentido, Rodríguez Fimia hizo referencia a los espacios de diálogo que tienen como epicentro el entorno comunitario para ofrecer información sobre cambios de hábitos y estilos de vida, forma correcta de tomar la tensión arterial, ventilar dudas e inquietudes de la población, potenciar el empleo de la Medicina Natural y Tradicional y del ejercicio físico; todo ello con miras a elevar la percepción de riesgo y hacer consciente a la población sobre la HTA como problema de salud.

El Programa Nacional para la Prevención y Control de la Hipertensión Arterial fue implementado en Cuba en 1975 y, desde 2016, a solicitud del Ministerio de Salud Pública (Minsap), comenzó a potencializarse con la iniciativa HEARTS en las Américas como modelo para la prevención a nivel de la atención primaria en los sistemas de salud de toda la región.

Dicha experiencia involucra a 32 países de América Latina y el Caribe y tiene como propósito reducir la mortalidad prematura causada por las enfermedades cardiovasculares, una de las principales consecuencias de la HTA, según fuentes del Minsap.