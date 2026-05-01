Yaguajay desfiló por Cuba

Este Primero de Mayo obreros de diversos sectores del territorio desfilaron hasta el Complejo Histórico Comandante Camilo Cienfuegos para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores

Esta mañana de viernes el norte espirituano desfiló por el amor a Cuba. (Foto: Luis René Méndez/Facebook)

Este viernes Yaguajay despertó más temprano que de costumbre. El compromiso de respaldar la obra revolucionaria y mostrar que la Patria es sagrada para los habitantes de este lado de la geografía espirituana movilizó a niños, jóvenes y obreros de diferentes sectores para protagonizar el tradicional desfile del Primero de Mayo.

Desde diferentes puntos de la cabecera municipal y hasta el Complejo Histórico Comandante Camilo Cienfuegos llegaron los trabajadores yaguajayenses para ratificar el rechazo rotundo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba y demostrar que este pueblo, inspirado en los ideales de Camilo, se crece ante las amenazas y presiones del gobierno estadounidense.

Obreros centros laborales que recibieron la condición de Vanguardia Nacional y Colectivo Distinguido encabezaron el desfile, muestra de la elevada entrega de quienes no se cruzan de brazos ante las adversidades.

Impulsados por estos logros del territorio y por el lema La Patria se defiende, marcharon también trabajadores de Educación, Salud, Comercio, la Administración Pública, Industrias, Transporte, Construcción, Comunicaciones y el sector Agropecuario, entre otros, quienes patentizaron que la unidad es el arma más valiosa de esta nación.

Esta mañana de viernes el norte espirituano desfiló por el amor a Cuba, su hogar; por la fidelidad al Señor de la Vanguardia, siempre vigilante sobre este pedazo de tierra que lo inmortalizó como el Héroe de Yaguajay; por la paz, y por los sueños de estas y las futuras generaciones.