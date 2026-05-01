Yaguajay desfiló por Cuba

Este viernes Yaguajay despertó más temprano que de costumbre. El compromiso de respaldar la obra revolucionaria y mostrar que la Patria es sagrada para los habitantes de este lado de la geografía espirituana movilizó a niños, jóvenes y obreros de diferentes sectores para protagonizar el tradicional desfile del Primero de Mayo.
Desde diferentes puntos de la cabecera municipal y hasta el Complejo Histórico Comandante Camilo Cienfuegos llegaron los trabajadores yaguajayenses para ratificar el rechazo rotundo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba y demostrar que este pueblo, inspirado en los ideales de Camilo, se crece ante las amenazas y presiones del gobierno estadounidense.
Obreros centros laborales que recibieron la condición de Vanguardia Nacional y Colectivo Distinguido encabezaron el desfile, muestra de la elevada entrega de quienes no se cruzan de brazos ante las adversidades.
Impulsados por estos logros del territorio y por el lema La Patria se defiende, marcharon también trabajadores de Educación, Salud, Comercio, la Administración Pública, Industrias, Transporte, Construcción, Comunicaciones y el sector Agropecuario, entre otros, quienes patentizaron que la unidad es el arma más valiosa de esta nación.
Esta mañana de viernes el norte espirituano desfiló por el amor a Cuba, su hogar; por la fidelidad al Señor de la Vanguardia, siempre vigilante sobre este pedazo de tierra que lo inmortalizó como el Héroe de Yaguajay; por la paz, y por los sueños de estas y las futuras generaciones.
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