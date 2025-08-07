A pesar de las sanciones y medidas coercitivas, de los fondos robados y las conspiraciones de la extrema derecha, Venezuela mantuvo un crecimiento económico durante los últimos 17 trimestres

La economía de Venezuela crecerá por encima del nueve por ciento en 2025, según un informe de la Cepal que posiciona al país como el de mayor crecimiento esperado en la región, destaca este jueves la prensa nacional.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pronostica que, para la segunda mitad del año, el Producto Interno Bruto (PIB) venezolano aumentará un dos por ciento, lo que, sumado al crecimiento de 7,71 por ciento en los primeros seis meses, completará el despunte económico del país suramericano.

A pesar de las sanciones y medidas coercitivas que mantiene el presidente estadounidense Donald Trump, de los fondos robados y las conspiraciones de la extrema derecha, Venezuela mantuvo un crecimiento económico durante los últimos 17 trimestres, debido a la recuperación de sectores claves.

Actualmente, la industria del petróleo produce 1.1 millones de barriles diarios, con expectativas de un aumento significativo hacia finales de 2025, mientras que el país pasó de importar el 90 por ciento de los alimentos, a producir el 97 por ciento del consumo nacional.

De acuerdo con el informe de la Cepal, los países donde se espera mayor crecimiento del PIB en la segunda mitad del 2025 son: Argentina, con un cinco por ciento, Panamá, 4,2 por ciento, Paraguay con el cuatro por ciento, República Dominicana con 3,7 por ciento, Guatemala con un 3,6 por ciento y Costa Rica con 3,5 por ciento.