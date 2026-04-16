Vacuna cubana contra el cáncer de pulmón merece Premio a la Innovación Tecnológica

Vaxira se convierte en una alternativa terapéutica cubana para el cáncer de pulmón avanzado con resultados similares a las mejores terapias disponibles en la oncología mundial

Las personas tratadas con Vaxira no solo mejoran su calidad de vida sino que, el 20 por ciento de los mismos tienen una supervivencia inesperada. (Foto: PL)

La vacuna anti-idiotípica terapéutica cubana para el tratamiento del cáncer de pulmón en mantenimiento de cambio desarrollada por el Centro de Inmunología Molecular cuenta hoy con el Premio a la Innovación Tecnológica-2025.

El producto denominado Vaxira (Racotumomab) es una inmunoterapia activa contra el cáncer diseñada para generar una respuesta humoral específica contra el gangliósidoNglicolil GM3, antígeno tumor especifico presente en más del 90 por ciento de los tumores de pulmón de células no pequeñas.

Esta es capaz de inducir respuesta contra el gangliósido, y los sueros de los pacientes tratados con la misma son capaces de lisar líneas tumorales que sobre expresan este antígeno.

La misma lo hace a través de la formación de huecos en la célula tumoral, fenómeno conocido como oncosis.

Con Vaxira se garantiza un control de la enfermedad tumoral en pacientes que respondieron a la primera línea de terapia oncológica en su etapa avanzada (mantenimiento de cambio).

Las personas tratadas con Vaxira no solo mejoran su calidad de vida sino que, el 20 por ciento de los mismos tienen una supervivencia inesperada, siendo la mediana de supervivencia de 76.6 meses.

Los investigadores realizaron un seguimiento a los más de mil 300 pacientes tratados en el periodo comprendido desde el primer Registro Condicionado otorgado en el 2013 hasta el 2023.

Precisa un comunicado, que en este período se consolida la evidencia de seguridad, demostrándose la no aparición de nuevos eventos adversos reportados en los estudios anteriores y la factibilidad de administración de la misma en la Atención Primaria de Salud.

Vaxira se convierte en una alternativa terapéutica cubana para el cáncer de pulmón avanzado con resultados similares a las mejores terapias disponibles en la oncología mundial, con un excelente perfil de seguridad.