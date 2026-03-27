Juez de EEUU se niega a desestimar el caso contra Maduro

El juez estadounidense Alvin K. Hellerstein se niega a desestimar la causa contra Maduro porque EEUU bloquea el pago de sus honorarios legales, informa un corresponsal de RIA Novosti. El acto procesal duró aproximadamente una hora. El magistrado no fijó la fecha de la próxima sesión judicial.



Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, solicitaron al juez que retire los cargos, alegando que la imposibilidad de disponer de fondos estatales de Venezuela para abonar los costos de la representación legal vulnera su derecho a contar con un abogado de su elección, conforme a la sexta enmienda de la Constitución de EE.UU.

«Los acusados ​​tienen derecho no solo a una defensa competente, sino también a la de su elección, y a utilizar los recursos legales disponibles para ello. Tienen el derecho absoluto a utilizar sus propios recursos para pagar su defensa», declaró el abogado del mandatario, Barry Pollack.



El juez federal de distrito de EEUU, Alvin Hellerstein, cuestionó la legalidad de las medidas adoptadas por el Gobierno estadounidense que impiden a Maduro disponer de fondos venezolanos para financiar su defensa jurídica. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud del presidente venezolano de desestimar el caso por el bloqueo del pago a sus abogados.



«No voy a desestimar el caso», advirtió el juez Hellerstein a Barry Pollack.



El magistrado destacó los cambios registrados en Venezuela tras la captura de Maduro y los actuales negocios petroleros con Washington, que reducen la vigencia de las sanciones.



Fuertes detonaciones se escucharon cerca de las dos de la madrugada del 3 de enero en Caracas (GMT-4) y en el estado venezolano de La Guaira. Luego se registró una explosión en la ciudad turística de Higuerote, en el estado de Miranda. Unas horas después, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó en su plataforma de comunicación Truth Social que su país había ejecutado un ataque a gran escala contra Venezuela y que Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados fuera del territorio.



El Tribunal Supremo de Venezuela ordenó que Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada del país.