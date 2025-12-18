Cinco Palmas: El punto en el que la cadena de la historia volvió a ensamblarse

La llegada de Raúl Castro a Cinco Palmas se produjo el 18, en unión de Efigenio Ameijeiras, Ciro Redondo, René Rodríguez y Armando Rodríguez

En diciembre de 1956 tuvo lugar el encuentro de Fidel y Raúl en Cinco Palmas, luego del revés de Alegría de Pío. (Foto: Granma)

Media Luna-Granma.–Bajo el cielo gris de diciembre de 1956, en un claro conocido como Cinco Palmas, la historia de Cuba contuvo el aliento. Allí llegó Fidel Castro, tras la emboscada de Alegría de Pío y días de caminata dispersa por los cañaverales de Oriente. No llegaba con un ejército, sino con el germen compacto de la perseverancia.

A la medianoche, bajo las palmas nuevas en el cañaveral de Mongo Pérez, se escuchan pasos aproximándose. Es el encuentro largamente esperado. Los dos hermanos, Fidel y Raúl, se abrazan con una emoción contenida, cargada de la angustia de los días previos y la ferocidad de la supervivencia. Entonces, entre sombras, surge el diálogo escueto que quedaría grabado en la historia:

–¿Cuántos fusiles traes? –interroga Fidel.

–Cinco –responde Raúl.

–¡Y dos que tengo yo, siete! ¡Ahora sí ganamos la guerra!

Aquella expresión no fue un acto de fe ciega, sino la evaluación correcta de que con aquel núcleo de acero moral, la estrategia y la montaña, todo era posible. Fue la lección más importante de Fidel: nunca rendirse, ni ante la adversidad más extrema.

Los días siguientes fueron la confirmación del cálculo. A ese núcleo original se sumaron otros expedicionarios como Efigenio Ameijeiras y Ramiro Valdés, y luego campesinos de la zona, creando el embrión del Ejército Rebelde. El 25 de diciembre, ese grupo ya fortalecido, con más fusiles y voluntades, inició el internamiento definitivo en la Sierra Maestra.

Aquel día marcó una cualidad inigualable de la Revolución: renacer. Cinco Palmas, por tanto, no fue solo un punto geográfico, fue el instante fundacional de un principio que trasciende el tiempo: la victoria no espera a las condiciones perfectas, sino que se construye con la voluntad colectiva.