Yarisleidis Cirilo suma una plata a cosecha cubana en Copa del Mundo en Hungría

La medallista olímpica en París 2024 volvió a exhibir su potencia en los tramos decisivos de una distancia donde cada palada define destinos

Cirilo aspira a repetir podio olímpico en Los Ángeles 2028. (Foto: Sitio oficial del evento)

La cubana Yarisleidis Cirilo se colgó este domingo la medalla de plata en el C1-200 metros de la Copa Mundial de canotaje, tras una final vibrante dominada por la ucraniana Liudmyla Luzan.

En la llamada prueba reina del canotaje de velocidad, Cirilo firmó un crono de 44.19 segundos en una regata de alta exigencia técnica y cierre explosivo, solo superada por Luzan, que impuso jerarquía con 43.23, mientras su compatriota Iryna Fedoriv completó el podio con 44.35 en un duelo de márgenes mínimos sobre las aguas húngaras.

La guantanamera, medallista olímpica en París 2024, volvió a exhibir su potencia en los tramos decisivos de una distancia donde cada palada define destinos, consolidando su estabilidad competitiva en el inicio del ciclo rumbo a Los Ángeles 2028 dentro de un escenario que reúne a la élite mundial.

También dejó señales alentadoras la joven Yisnolis López, quien dominó la Final C con tiempo de 46.30 segundos tras mejorar notablemente su registro previo, evidenciando progresión y carácter competitivo frente a rivales de Estados Unidos y Francia en una actuación que suma experiencia y confianza.

El desempeño cubano en Szeged adquiere mayor relieve al recordar que ayer sábado Cirilo y López conquistaron el oro en el C2-200 metros con tiempo de 41.53 segundos, imponiéndose en un cierre electrizante al bote de China y confirmando el excelente momento de ambas.