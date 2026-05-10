Responde Irán a propuesta de Estados Unidos

La actual etapa de las conversaciones se concentra principalmente en las fórmulas para poner fin al conflicto regional y consolidar el alto el fuego vigente

Irán entregó al mediador pakistaní su respuesta a la propuesta presentada por Estados Unidos para avanzar hacia el fin de la guerra en la región, informó este domingo la agencia oficial iraní IRNA.

Según el reporte, Teherán remitió su posición sobre el más reciente borrador estadounidense en el marco de los esfuerzos diplomáticos impulsados por Pakistán.

La agencia indicó que la actual etapa de las conversaciones se concentra principalmente en las fórmulas para poner fin al conflicto regional y consolidar el alto el fuego vigente.

El enfrentamiento comenzó el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron operaciones militares contra Irán, que respondió con ataques dirigidos contra objetivos israelíes e intereses estadounidenses en varios países de Oriente Medio.

El 8 de abril, Washington y Teherán anunciaron un alto el fuego temporal con mediación pakistaní.

Posteriormente, Pakistán acogió el 11 de abril una ronda de conversaciones entre representantes estadounidenses e iraníes, aunque las negociaciones concluyeron sin un acuerdo definitivo.

Tras ese encuentro, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la extensión indefinida de la tregua mientras continúan las gestiones diplomáticas.