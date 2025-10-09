Comienza en Sancti Spíritus venta de tres libras de arroz por consumidor

Este mes de octubre también está prevista la venta de una libra de azúcar por persona en la red de comercio minorista

Ya se encuentra en el territorio buena parte de las 845 toneladas destinadas a respaldar esta entrega. (Foto: Archivo Escambray)

Este jueves comienza en la mayoría de los municipios de Sancti Spíritus la distribución de tres libras de arroz por consumidor, para saldar la deuda pendiente de la canasta familiar normada del mes de julio.

Así informó a la prensa Eliobel Martínez Hernández, director de la Empresa Mayorista de Alimentos de la provincia, quien precisó que ya se encuentra en el territorio buena parte de las 845 toneladas destinadas a respaldar esta entrega.

La distribución se realizará de forma gradual en todos los municipios, a medida que el arroz sea trasladado desde Cienfuegos.

Martínez Hernández aclaró que, hasta el momento, no se tiene información concreta sobre cuándo se cubrirá el resto de la deuda acumulada de arroz correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre.

Además de las tres libras de arroz, este mes de octubre también está prevista la venta de una libra de azúcar por persona en la red de comercio minorista.