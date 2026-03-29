Descargan en La Habana 15 000 toneladas de arroz donadas por China

En el Puerto de La Habana se desarrollan las operaciones de descarga de 15 000 toneladas de arroz enviadas como donativo por la República Popular China, en un aporte que respalda el abastecimiento alimentario en el país.
El cargamento corresponde al tercer lote de un total de 30 000 toneladas anunciadas por la Embajada china en la nación, como parte de la cooperación bilateral entre ambas naciones.
En el contexto de la llegada del donativo, se realizó un acto de agradecimiento con la participación de Betsy Díaz Velázquez, ministra del Comercio Interior; Déborah Rivas Saavedra, viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera; y el excelentísimo señor Hua Xin, embajador de China en Cuba.
Las autoridades subrayaron el valor de este gesto solidario, que refuerza los históricos lazos de cooperación entre Cuba y China, en un escenario marcado por limitaciones en el acceso a alimentos.
🇨🇺 | #CubaNoEstáSola— Belkys PC 🇨🇺 (@Belkyspcr) March 28, 2026
Se descargan en el Puerto de la Habana 15 mil toneladas de arroz provenientes de la República Popular #China. Este donativo, es el tercer lote de un total de 30 mil toneladas anunciadas por la Embajada de China en Cuba.
📷 Cynthia Ibatao Ruiz pic.twitter.com/oItvqPP3RX
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