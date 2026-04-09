Triciclos: una alternativa espirituana para el traslado de los cárnicos (+fotos)

A través de estos medios se garantiza ya la distribución de la carne de la canasta familiar normada de niños de cero a seis años y dietas especiales

Los cuatro triciclos tienen una autonomía de hasta casi 100 kilómetros y se están utilizando para la distribución de la canasta familiar. (Fotos: Facebook)

Los consumidores de la casilla El Gancho, del poblado de Tuinucú, resultaron los primeros beneficiados con la novedad de la Empresa Cárnica de Sancti Spíritus, que inició la distribución de la carne de la canasta familiar normada para niños de cero a seis años y dietas especiales en triciclos eléctricos ante la escasez de combustible.

Como ellos, otros de las comunidades del municipio de Taguasco como Zaza del Medio, Siguaney y de la cabecera provincial recibieron la cuota correspondiente al mes de marzo, una práctica que la entidad pretende sistematizar.

“Los comenzamos a utilizar para llevar la distribución que está planificada en el mes a las comunidades de los municipios más cercanos —explica Carlos Oneris Pérez Sánchez, director comercial de la empresa—. En estos momentos es posible llegar hasta los territorios de Cabaiguán, Jatibonico, Taguasco, La Sierpe y la ciudad de Sancti Spíritus. En esta última se hizo un esfuerzo y nos apoyaron con algún transporte, un poco de combustible y pudimos terminar el mes”.

Con los triciclos es posible llegar hasta los territorios de Cabaiguán, Jatibonico, Taguasco, La Sierpe y la ciudad de Sancti Spíritus.

Los triciclos fueron adquiridos a partir del esquema de financiamiento en divisas de la entidad. “Son cuatro equipos que pertenecen a la empresa, tienen una autonomía de hasta casi 100 kilómetros y los estamos utilizando para la distribución de la canasta y para todo lo que haga falta en el movimiento de algunos productos, así como el traslado de materias primas que se necesitan en las industrias”.

Además de la necesidad impuesta por la falta de combustible, la variante impacta en el ahorro. “Por ejemplo, un recorrido del municipio de Taguasco demanda unos 48 litros de diésel. Hay recorridos de más de 50 kilómetros; o sea, que esto llegó para quedarse.

“Hay otros municipios y comunidades a los que, por la lejanía, no va a ser posible llegar, pero buscaremos otras variantes”, precisó.

En dependencia de los censos mensuales, en marzo recibieron la canasta familiar normada unos 22 173 niños de cero a seis años y 121 núcleos con dietas especiales.

De acuerdo con la fuente, para mitigar los efectos de la falta de combustible la empresa trabaja en un proyecto para el montaje de paneles solares en todos los centros. “Ya están funcionando en la granja agroindustrial de Santa Rita para el bombeo del agua que beneficia a los animales que están allí, el alumbrado y otros servicios. La intención es seguir”.

Además de la necesidad impuesta por la falta de combustible, la variante de los triciclos impacta en el ahorro.

Otra de las variantes que se aplica es el sacrificio de ganado vacuno en las losas pertenecientes al Ministerio de la Agricultura de los municipios.

“Ante la escasez no hay disponibilidad de diésel para trasladar los animales desde las zonas donde se acopian hasta el matadero Víctor Ibarra. En coordinación con la dirección del Gobierno y la Agricultura, nos trasladamos a esos municipios y durante los meses de febrero y marzo hicimos sacrificios en los municipios de Yaguajay, La Sierpe, Fomento y Jatibonico; también el pasado mes se sumó Cabaiguán. Todas las losas cuentan con las condiciones higiénicas y están certificadas por veterinaria para realizar los sacrificios. Toda la carne planificada para la canasta familiar y algunas embarazadas que no están en ese plan de esos municipios se le ha hecho llegar, y además, lo que resta se destina al consumo social de salud, educación, gastronomía y el Sistema de Atención a la Familia.

“Para esos traslados se usa tracción animal que es también ahorro de combustible. No es lo mismo traer rastras de ganado hasta Sancti Spíritus, montarlo en camiones y salir a distribuir a toda la provincia. Hay recorridos que llevan casi 100 litros de combustible y por esta vía hay un ahorro considerable. Es una buena experiencia que se intenta generalizar en el resto de los municipios”.