Frutas Selectas Sancti Spíritus: un ejemplo de cuánto se puede aportar al país

La Unidad Empresarial de Base espirituana sobresale entre las de su tipo en la isla, a pesar de las dificultades que enfrenta la economía nacional

La UEB Frutas Selectas Sancti Spíritus recibió por sexta vez la condición de colectivo Vanguardia Nacional. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

La Unidad Empresarial de Base (UEB) Frutas Selectas Sancti Spíritus recibió este miércoles, por sexta vez, la condición de colectivo Vanguardia Nacional.

A juicio de Yaimé Torres Quesada, su directora, se trata del reconocimiento al trabajo de todo un año y supone un compromiso para seguir adelante.

“Al cierre de 2025 nuestra UEB terminó con un sobrecumplimiento en las ventas totales de un 117 por ciento y el resto de los indicadores que miden la eficiencia también se comportaron de buena manera”, aseguró a Escambray.

“Detrás de cada número ―apuntó la directora de la UEB espirituana― hay personas que hacen su trabajo con mucha dedicación y en condiciones difíciles. Por eso este reconocimiento sindical es para nuestra gente”.

Durante el acto de entrega de la condición de Vanguardia Nacional, Wiliam Díaz Dueñas, director general de la Empresa Frutas Selectas, reconoció el trabajo de la UEB espirituana y de su homóloga de Ciego de Ávila por sus resultados en la más reciente emulación de la entidad.

“Detrás de cada número, hay personas que hacen su trabajo con mucha dedicación y en condiciones difíciles», apuntó la directora de la UEB espirituana.

La difícil situación energética del país dificulta no solo el acopio de las producciones en el campo, sino también las líneas de producción en la Unidad Empresarial en Sancti Spíritus.

Según Torres Quesada, en estos momentos la minindustria Yayabo, enclavada en el municipio cabecera, no puede producir, a pesar de tener en perfecto estado su maquinaria.

“Con dos o tres horas de corriente eléctrica no nos da tiempo para arrancar la industria y sostener la producción”, señaló.

Desde cocinar con carbón hasta readecuar los recorridos en el acopio de los productos del campo van las incitativas de un colectivo que no se rinde.

Así lo reconoció en las palabras finales del acto Sonia Delgado Lara, miembro del secretariado nacional del Sindicato de los Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros.

“Son un digno ejemplo de cómo se puede aportar al país desde cada puesto de trabajo. De ustedes depende reducir parte de las tan costosas importaciones y garantizar alimentos para el Turismo y para nuestro pueblo. Muchas felicidades por los logros y gracias por seguir adelante con el empeño de defender la Revolución”, concluyó la dirigente sindical, a la vez que convocó al colectivo a participar en el desfile del próximo Primero de Mayo.

Al acto asistieron Dermis Ramírez Torres, miembro del Buró Provincial del Partido; José Martínez Hernández, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno en la provincia; Juan José González Nazco, delegado de la Agricultura en el territorio; así como otros dirigentes de la Empresa Frutas Selectas, la Agricultura y una representación de trabajadores y directivos de las UEB de Ciego de Ávila y Sancti Spíritus.