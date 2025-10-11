Comienzan las prácticas laborales en el Instituto Politécnico Armando de la Rosa de Sancti Spíritus

Durante el período de la Práctica Laboral Concentrada los estudiantes podrán poner a prueba los conocimientos teóricos recibidos y vincularse a los procesos productivos y de servicios en los que se forman

El próximo 2 de diciembre los estudiantes expondrán el informe de la práctica junto a sus tutores y recibirán la nota correspondiente a ese período.

Los estudiantes de segundo año de las especialidades de Informática, Geodesia y cartografía, Derecho, Bibliotecología y Logística del Instituto Politécnico Armando de la Rosa de la cabecera provincial comenzaron la Práctica Laboral Concentrada correspondientes al curso escolar 2025-2026.

“El período de prácticas laborales inició el pasado 6 de octubre y se extenderá hasta el 30 de noviembre próximo, con el objetivo de que nuestros estudiantes complementen y consoliden los conocimientos adquiridos durante la formación profesional y se vinculen con el proceso productivo y de servicios mediante su integración a los colectivos laborales que les corresponden”, precisó Dayami Mursulí, directora del Instituto Politécnico Armando de la Rosa de Sancti Spíritus.

Para ello los estudiantes fueron ubicados, previamente, por organismos: Derecho en Justicia, Tribunal y Fiscalía; Bibliotecología lo hace en diferentes escuelas primarias del territorio; Logística en los almacenes del MINCIN; Geodesia en GeoCuba e Iinformática en Etecsa, Correos y el CITMA.

Asimismo, las entidades donde se realizan las prácticas son las encargadas de designar un tutor para cada estudiante, los mismos que, también, estarán acompañados por sus profesores.

Precisamente, el proceso de prácticas laborales en la formación vocacional es una prioridad para la Dirección General de Educación en el territorio, pues como aseguró la directora del Instituto Politécnico Armando de la Rosa: “Es en ese momento donde los educandos refuerzan su vocación, ponen a prueba la teoría recibida, se vinculan con la ética dentro del sector laboral, la disciplina que ello supone y las posibilidades que tienen para continuar su vida profesional en el sector empresarial y de servicios”.