Abril de alegrías para la primera infancia (+fotos)

Este viernes está de fiesta ese nivel educativo en Sancti Spíritus para celebrar el aniversario 65 de la fundación de los círculos infantiles en toda Cuba, una ocasión que servirá, también, para agradecer el esfuerzo que realizan a diario las educadoras y trabajadores no docentes de estos centros

Este año el tema central del aniversario de los círculos infantiles será: 65 abriles de fiesta juntos con Fidel. (Fotos: Facebook)

Este 10 de abril toda Cuba celebrará un nuevo aniversario de la fundación de los círculos infantiles, instituciones educativas de gran importancia y reconocimiento dentro de la sociedad cubana.

A esta fiesta infantil Sancti Spíritus se ha sumado con un extenso calendario con diversos festejos que tendrán lugar a lo largo de este mes.

La máster en Ciencias Yuranis Lorenzo Villalobos, jefa del nivel educativo Primera Infancia en la Dirección General de Educación en Sancti Spíritus precisó: “Desde que comenzó abril en todos nuestros círculos infantiles se han llevado a cabo numerosas actividades, entre las que destacan los festivales de medios de enseñanza, juegos tradicionales, concursos, exposiciones, acampadas y exploraciones dentro de los propios centros educativos”.

Sancti Spíritus, actualmente, cuenta con 33 círculos infantiles repartidos en todos los municipios espirituanos para recibir a los casi 4 000 niños que conforman su matrícula.

Ellos se sumarán a las actividades centrales de celebración en cada uno de los municipios espirituanos; en tanto el círculo Campanitas de Cristal, de Fomento, acogerá la actividad a nivel provincial por los excelentes resultados de ese territorio espirituano.

“Queremos aprovechar este especial aniversario para agradecer los incansables esfuerzos que a diario llevan a cabo nuestras educadoras y trabajadores no docentes en medio del complejo escenario energético que enfrenta el país; además de involucrar en estos festejos a la familia, pues su apoyo es una constante en nuestros centros educativos”, enfatizó Lorenzo Villalobos.