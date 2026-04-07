En video: Cuando el amor disipa todas las huellas negativas
En la institución educativa Miguel A. Echemendía, única de su tipo en la enseñanza especial de Sancti Spíritus, se siente con fuerza la mala fe del gobierno norteamericano contra Cuba. Sin embargo, su colectivo logra cada día sobreponerse para formar a su estudiantado
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