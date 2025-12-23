ConfesionEs de Juanelo: La broma que choteó el discurso de Marcos García, alcalde de Sancti Spíritus

En su podcast de martes, Juan Eduardo Bernal Echemendía narra una interesante historia de principios del siglo XX en Sancti Spíritus.

Juan Eduardo Bernal Echemendía

23 diciembre, 2025 - 5:35am

Juanelo narra este martes un capítulo poco conocido de la historia espirituana.

RELACIONADO CON:

Juan Eduardo Bernal Echemendía

Texto de Juan Eduardo Bernal Echemendía

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2025