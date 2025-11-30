“No diría que salió bien o mal. Fue una llamada telefónica”, indicó el mandatario republicano cuando se le preguntó este domingo al respecto a bordo del avión presidencial Air Force One

“No quiero comentar al respecto; la respuesta es sí”, dijo Trump al confirmar la conversación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo a los periodistas haber tenido una conversación telefónica con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, aunque no profundizó en los detalles.

“No quiero comentar al respecto; la respuesta es sí”, dijo Trump. “No diría que salió bien o mal. Fue una llamada telefónica”, indicó el mandatario republicano cuando se le preguntó este domingo al respecto a bordo del avión presidencial Air Force One.

Trump también dijo que su advertencia sobre el “cierre en su totalidad” del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela no era una señal de que un ataque aéreo sea inminente. “No supongan nada al respecto”, añadió el presidente.

El actual ocupante del Despacho Oval justificó lo del espacio aéreo, porque “consideramos que Venezuela no es un país muy amistoso”.

Trump emitió el sábado una amplia directiva respecto al cierre del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela en su creciente campaña psicológica y de máxima presión contra la nación sudamericana.

En Truth Social, su plataforma en Internet, Trump escribió: “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela cerrado en su totalidad”.

La advertencia-amenaza se produce después de que Trump sugiriera que estaría considerando nuevas medidas contra las presuntas redes de narcotráfico que operan en Venezuela, y afirmara que los ataques terrestres comenzarán “muy pronto”, pese a que hace poco sugirió que se podrían abrir canales diplomáticos para bajar las tensiones.

“Probablemente hayan notado que la gente no quiere hacer entregas por mar, y comenzaremos a detenerlos también por tierra”, señaló el mandatario republicano ayer al apuntar que “por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto”.

Hace poco más de una semana, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos instó a las aerolíneas comerciales a “extremar precauciones” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que tildan de “una situación potencialmente peligrosa en la región”.

En áreas del Caribe, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos reunieron en los últimos meses más de una docena de buques de guerra, el portaaviones más grande del mundo y unos 15 mil soldados como parte de lo que el Pentágono llamó “Operación Lanza del Sur”.

Para los observadores, este es el mayor despliegue estadounidense en la región en décadas, y constituye una amenaza directa contra Venezuela, el actual blanco de la agresiva política exterior del excandidato al Premio Nobel de la Paz en 2025.

Mientras estas versiones alarmistas se viralizan, la realidad en Venezuela muestra paz y normalidad: “las calles se respira seguridad, alegría y un profundo carácter patriota”, subrayó la periodista y presentadora venezolana Clara Vega.