Casa Blanca informa al Congreso que hostilidades con Irán han “cesado”; ¿y su presencia militar en la región?

El Ejecutivo estadounidense considera que no ha superado el periodo de 60 días de acciones militares que, de acuerdo con la Ley de Poderes de Guerra de 1973, obliga a solicitar la autorización expresa del Congreso

A pesar del cese de fuego, la tensión persiste entre ambas naciones en medio del estancamiento de las negociaciones de paz.

La Casa Blanca notificó este viernes al Congreso, mediante una carta, que las hostilidades contra Irán han finalizado, pese a que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos continúan desplegadas en la zona, según Politico.

El argumento de la Administración Trump se basa en que la guerra con Teherán ya concluyó gracias al alto el fuego vigente desde principios de abril. Dicha postura fue defendida el jueves por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, durante su comparecencia ante el Senado.

Con este razonamiento, el Ejecutivo estadounidense considera que no ha superado el periodo de 60 días de acciones militares que, de acuerdo con la Ley de Poderes de Guerra de 1973, obliga a solicitar la autorización expresa del Congreso.

La normativa establece que el presidente Trump disponía hasta el viernes para pedir ese respaldo legislativo o cesar los combates, aunque la misma ley contempla una extensión de 30 días.

La oposición demócrata ha reclamado una autorización formal. Por su parte, la expiración del plazo de 60 días podría haber representado un momento clave para varios legisladores republicanos, quienes respaldaron intervenciones breves pero exigieron el visto bueno del Congreso para misiones de mayor duración, reporta AP.

Luego de más de un mes de enfrentamientos, Estados Unidos e Irán acordaron el 7 de abril una tregua de dos semanas, que Washington extendió el 21 de abril.

A pesar del cese de fuego, la tensión persiste entre ambas naciones en medio del estancamiento de las negociaciones de paz, los cruces de ataques verbales y las medidas de bloqueo naval recíproco a embarcaciones comerciales en la zona comprendida entre el golfo Pérsico y el mar Arábigo.

Trump ha instruido a las Fuerzas Armadas a sostener el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz y a mantener su estado de alerta y capacidad operativa. En respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha declarado que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado hasta que Washington elimine por completo el bloqueo naval.

El diálogo entre Teherán y Washington se encuentra en suspenso. La segunda ronda de conversaciones entre las delegaciones de ambos países, prevista en Islamabad, ha sido cancelada en dos ocasiones.

El encuentro programado para el 22 de abril fue aplazado sine die. Posteriormente, Trump anunció la suspensión del viaje de Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán, que estaba fijado para el 25 de abril.

Frente a este callejón sin salida diplomático, las autoridades iraníes han advertido que no tolerarán amenazas ni presiones, y han manifestado su disposición a responder con firmeza ante cualquier eventual agresión.

(Con información de RT en Español)