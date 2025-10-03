Conmemoran aniversario 60 del primer Comité Central del Partido Comunista de Cuba

Raúl y Díaz-Canel encabezaron este viernes la conmemoración por el aniversario 60 de la constitución del primer Comité Central del PCC y de que la organización adoptara su actual nombre

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, y Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, encabezaron este viernes la conmemoración por el aniversario 60 de la constitución del primer Comité Central del PCC y de que la organización adoptara su actual nombre.

El presidente Miguel Díaz-Canel destacó que este órgano fue una síntesis de lo mejor de la sociedad cubana de entonces.

En una publicación en la red social X, el mandatario subrayó que “así fue y así debe seguir siendo nuestro Partido: inclusivo, abierto y unido, capaz de sumar fuerzas de todas las generaciones, de todos los sectores de la vida laboral y social y de todo el pensamiento revolucionario”.

Díaz-Canel enfatizó que, por encima de todo, el PCC “debe seguir siendo un Partido de vanguardia”, reafirmando su rol como fuerza rectora de la nación en la defensa de los ideales de la Revolución y en la construcción de un proyecto socialista sostenible y participativo.

En otro mensaje en la misma red social, el jefe de Estado recordó el emotivo momento en que el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, dio a conocer públicamente la carta de despedida del comandante Ernesto Che Guevara.

Rememoró que el 3 de octubre de 1965, en los minutos finales de su discurso de presentación del primer Comité Central del PCC, Fidel Castro leyó el documento, “único modo de explicar la ausencia del ejemplar combatiente y ministro en la lista del recién creado Comité Central”. En este sentido, subrayó que “la solemnidad del momento, el contenido de la carta y las emociones que transpiraban el propio documento y su lectura siguen siendo, 60 años después, uno de los hechos más trascendentes y emotivos de la historia revolucionaria a nivel continental”.

En esta jornada también se conmemora el aniversario 60 del periódico Granma, órgano oficial del PCC, cuya proclamación fue anunciada por el líder histórico de la Revolución durante la constitución del primer Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Al respecto, el presidente cubano envió un saludo de felicitación a todo el colectivo de Granma y destacó que el diario enfrenta hoy un “renovado desafío: ser la nave insignia del periodismo cubano en tiempos de multimedios y de recrudecida guerra mediática”.