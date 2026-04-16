El Partido Comunista de Cuba se forjó en Girón

El 16 de abril de 1961, cuando el pueblo cubano salió a defender el socialismo en las arenas de Playa Girón, se considera la fecha fundacional de la principal organización política del país

Intervención del Comandante en Jefe Fidel Castro en la constitución del primer Comité Central del Partido.

El Partido Comunista de Cuba (PCC), digno heredero de las luchas del pueblo cubano por su soberanía e independencia, arriba este 16 de abril con sobradas razones para continuar defendiendo nuestras conquistas, la unidad de los cubanos, la hermosa obra de la Revolución y el legado histórico de esta isla que supera ya los 100 años de lucha.

La fundación de la principal organización política de Cuba tuvo lugar el 16 de abril de 1961, cuando el pueblo cubano salió a defender el socialismo en las arenas de Playa Girón.

“A partir de Girón nació realmente nuestro partido marxista-leninista; a partir de aquella fecha se cuenta la militancia en nuestro Partido; a partir de aquella fecha el socialismo quedó para siempre cimentado con la sangre de nuestros obreros, campesinos y estudiantes; a partir de aquella fecha el destino de los pueblos de este continente, en la libertad y dignidad que conquistaba uno de ellos frente a la agresión del poderoso imperio que los avasallaba a todos, sería diferente. Porque, dígase lo que se diga, a partir de Girón todos los pueblos de América fueron un poco más libres”, expresó el Comandante en Jefe Fidel Castro el 19 de abril de 1976, en ocasión del aniversario 15 de la gran derrota del imperialismo en América.

El PCC, la vanguardia organizada de la nación, con carácter democrático y en constante vínculo con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado, como bien está recogido en la Constitución de la República, aprobada mediante referendo popular en el año 2019.

Según la Carta Magna el Partido “organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”, así como trabaja “por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los cubanos y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos”, y bajo ese mandato constitucional el PCC promueve la solidaridad, el humanismo, la consagración al trabajo y el internacionalismo.

A 65 años de su fundación, a la vanguardia política de Cuba le corresponde, hoy más que nunca, la preservación de la unidad, tal como expresara el General de Ejército Raúl Castro Ruz. Junto con ello, se priorizan la batalla económica, la lucha por la paz, en un escenario constante de amenazas y agresiones del imperio, al que respondemos con resistencia creativa, sin renunciar a nuestros principios y bajo el concepto de la Guerra de Todo el Pueblo.

Sin dudas, bajo la guía del Partido este pueblo tiene muchos sueños y verdades que defender al precio que sea necesario.

Nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro afirmó en una ocasión: “La Revolución trajo al mundo al Partido, ahora el Partido lleva adelante la Revolución”.