Convoca Presidente del Consejo de Defensa Nacional a “volcarse” en la recuperación del oriente

Durante la Mesa Redonda especial transmitida desde Santiago de Cuba y dedicada a la recuperación de la zona oriental, el Jefe de Estado subrayó la importancia de la gestión local y exigió que la acción esté acompañada por la participación activa de la población

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente del Consejo de Defensa Nacional, convocó este jueves desde Santiago de Cuba a todas las fuerzas del país a sumarse con decisión a las labores de recuperación tras el paso del huracán Melissa y llamó de manera especial a la movilización de las comunidades para enfrentar la actual epidemia de dengue y chikungunya.

Durante la Mesa Redonda especial transmitida desde Santiago de Cuba y dedicada a la recuperación de la zona oriental, el Jefe de Estado subrayó la importancia de la gestión local —desde los Comités de Defensa de la Revolución, las organizaciones de base y las autoridades municipales— y exigió que la acción esté acompañada por la participación activa de la población.

Es cuando es más imprescindible la participación popular, señaló en su intervención.

Díaz-Canel llamó además a convertir el dolor y las pérdidas en un compromiso colectivo: a emprender obras, restaurar servicios y levantar viviendas afectadas por los vientos e inundaciones provocados por Melissa, que impactó con fuerza al oriente del país.

Las autoridades han puesto énfasis en la cuantificación de daños, el saneamiento ambiental y la rehabilitación de los servicios básicos como prioridades inmediatas.

Otra arista prioritaria del mensaje presidencial fue la alerta epidemiológica: el mandatario pidió enfrentar la epidemia de arbovirosis con la misma disciplina y enfoque científico que caracterizó la respuesta nacional ante la COVID-19, y convocó a encuentros semanales con especialistas para actualizar protocolos y propuestas de solución desde la ciencia.

También instó a intensificar las acciones de saneamiento, el control del vector y la atención primaria en las comunidades más afectadas.

La Mesa Redonda se desarrolló en conexión con la sesión del Consejo de Defensa Nacional en el territorio y contó con la participación por videoconferencia de los Consejos de Defensa provinciales, así como con directivos del sector de la salud y otras instituciones implicadas en la recuperación; el programa fue retransmitido por los canales estatales y emisoras nacionales.

En su intervención, el Presidente rindió homenaje al ejemplo de los líderes históricos y llamó a que el tributo a esos patriotas se traduzca en “una obra terminada o emprendida” en cada comunidad, como expresión de dignidad y compromiso con la reconstrucción.

El mensaje concluyó con el compromiso institucional de mantener informada a la población y de continuar trabajando “sin descanso” hasta restablecer la normalidad.

Las provincias orientales concentran los mayores daños por Melissa y permanecen en el foco de las autoridades para la atención a los afectados, la entrega de recursos y la coordinación intersectorial que permita acelerar la recuperación socioeconómica y la respuesta sanitaria.