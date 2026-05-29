Yaguajay se prepara para la defensa (+fotos)

El Consejo de Defensa Municipal del norteño territorio activó sus grupos y subgrupos de trabajo para verificar las tareas a cumplir durante la puesta en completa disposición para la defensa

En el Día Nacional de la Defensa en Yaguajay se verificaron las tareas de las brigadas de producción y defensa. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

Como parte del Día Nacional de la Defensa Yaguajay activó su Consejo de Defensa Municipal con el objetivo de puntualizar las habilidades de los directivos, verificar las misiones de los grupos y subgrupos de trabajo y potenciar la preparación de las Brigadas de Producción y Defensa.

Las principales actividades tuvieron lugar en el Consejo de Defensa de Zona de Meneses, donde se pusieron en práctica las acciones de las tropas, empresas y entidades en caso de invasión enemiga.

Clases de uso del armamento, lanzamiento de granadas, colocación de minas y un ejercicio práctico de enfrentamiento contaron con la presencia de Deivy Pérez Martín y Alexis Lorente Jiménez, presidenta y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP), respectivamente.

En el poblado de Meneses se simuló un ataque aéreo, desde las señales con los medios disponibles hasta la protección de la población en los locales destinados para ello según los planes.







Durante el ejercicio se impartieron clases prácticas de uso del armamento y lanzamiento de granadas.

Durante la jornada, la presidenta del CDP aseguró que la producción de alimentos y de carbón son tareas de primer orden y recibió información detallada de las alternativas productivas del territorio.

Mileidy Milián Barnes, presidenta del Consejo de Defensa Municipal de Yaguajay, recordó que la doctrina del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz de guerra de todo el pueblo continúa siendo la guía defensiva de la Patria.