Sostienen encuentro delegaciones de las FAR y el Comando Sur de EE.UU.

Las partes, que estuvieron encabezadas por el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, General Francis L. Donovan y el Viceministro Primero Jefe del Estado Mayor General de las FAR General de Cuerpo Ejército Roberto Legrá Sotolongo, valoraron de positivo el encuentro

El encuentro se produjo por acuerdo de ambas partes.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias informa que por acuerdo de ambas partes se produjo el 29 de mayo 2026 una reunión entre el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, General Francis L. Donovan y el Viceministro Primero Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias General de Cuerpo Ejército Roberto Legrá Sotolongo.

Ambas delegaciones valoran de positivo el encuentro donde se abordaron temas vinculados con la seguridad en torno al perímetro divisorio del enclave militar y estuvo de acuerdo mantener comunicación entre ambos mandos militares.