Convocan a Sexto Periodo Ordinario de Sesiones del Parlamento cubano

Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), convocó al Sexto Período Ordinario de Sesiones de ese órgano, en su X Legislatura, a celebrarse el 18 de diciembre en el Palacio de Convenciones de La Habana.
La convocatoria, publicada en el sitio web del Parlamento cubano, será divulgada a diputadas y diputados, organismos de la Administración Central del Estado y demás autoridades competentes, además de aparecer en la Gaceta Oficial de la República y otros medios de comunicación.
En la agenda de la sesión plenaria figuran la evaluación del cumplimiento e impacto de las medidas del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, la presentación de los objetivos y metas de la economía para 2026, y el análisis del proyecto de ley del Presupuesto del Estado para ese año.
También se prevé la rendición de cuenta del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y del Gobierno Provincial del Poder Popular de Ciego de Ávila, así como el informe de fiscalización al Ministerio de Justicia y la discusión de otros proyectos de ley.
Previamente, entre el 15 y el 17 de diciembre, se realizarán reuniones de las comisiones permanentes de trabajo del legislativo, en las que se analizarán más de 90 temas de la agenda nacional con incidencia directa en la población.
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.